Есть тут один Кикадзин - или можно ли выучиться на японца 0 99

Lifenews
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В такой толпе трудно остаться незаметным.

В такой толпе трудно остаться незаметным.

В Стране Восходящего Солнца живет около 4 миллионов иностранцев, но это меньше 3% населения.

Японское гражданство становится всё более привлекательным для многих иностранцев, желающих начать новую жизнь. Но между формальным признанием национальности и признанием человека «настоящим японцем» по-прежнему лежит пропасть.

Кикадзин, «натурализованный гражданин» – это термин, обозначающий людей, получивших гражданство Японии. Юридический термин, предусмотренный японским законом о гражданстве и используемый в административных процедурах, – кикася, «натурализованное лицо». Несколько лет назад я сам прошёл процедуру натурализации и стал гражданином Японии.

В древнеяпонском языке слово кика означало соблюдение законов страны и повиновение её правителю. Подача заявления о натурализации и получение японского гражданства, как и иностранцы, которые это делали, подчас воспринимались в негативном ключе. Поэтому многие газеты предпочитают использовать выражения вроде «лица, получившие японское гражданство» или «обладатели японского гражданства».

В последние годы всё больше иностранцев проявляют интерес к получению японского гражданства. Согласно данным, опубликованным Министерством юстиции, к 2024 году одобрение на натурализацию получили 610 208 человек, около 80% из которых – выходцы из Кореи и Китая.

Раньше для натурализации требовалось взять японское имя, а заявление подавалось не самим человеком, а главой семьи. Сейчас обязательства брать имя в японском стиле больше нет. Административные требования к натурализации также были несколько смягчены под влиянием глобальных тенденций и проблем старения населения и снижения рождаемости в Японии.

Тем не менее многие считают, что получить японское гражданство – не то же самое, что стать японцем. Даже получив японский паспорт, человек не обязательно автоматически воспринимается обществом как соотечественник. Юридически, конечно, натурализовавшийся гражданин обладает всеми правами и обязанностями любого японского подданного, но это вовсе не означает, что окружающие перестанут считать его иностранцем.

Несколько лет назад в Японии провели исследование, спросив 400 молодых людей в возрасте 18-21 года: «Можно ли стать японцем, получив японское гражданство?» Более 95% ответили «Нет». Если гражданство не делает иностранца японцем, то возникает вопрос – на чём тогда основывается это различие?

Многие участники опроса называли в качестве критериев для определения, японец человек или иностранец, такие признаки, как внешность, имя и тому подобное. Среднестатистическому японцу показалось бы странным, если бы у египтянина Альмоамена было японское имя вроде Танака или Камикава. Поэтому многие натурализованные граждане предпочитают не менять имена.

Парадоксально, но отношение общества меняется, когда натурализуются спортсмены или другие известные личности: их охотно принимают как японцев.

Такие броские фразы, как «Единый мир», «Мир без границ и дискриминации» и «Мир, где культура и цивилизация сливаются воедино» призваны сгладить существующие противоречия. Однако по-прежнему находятся те, кто классифицирует людей по поверхностному географическому признаку.

Натурализованные лица сталкиваются с кризисом идентичности: они стали гражданами, но не становятся японцами.

#гражданство #Япония #дискриминация #общество #культура #натурализация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
