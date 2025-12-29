Baltijas balss logotype
Названы пять бесполезных процедур в косметологии 0 478

Lifenews
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы пять бесполезных процедур в косметологии
ФОТО: Unsplash

Звездный медработник, специализирующийся на нехирургических косметических процедурах, Ануш Мовсесян назвала пять бесполезных процедур в косметологии. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

"Лично я работаю в этой индустрии 10 лет и, как правило, стараюсь избегать модных процедур. Все, что становится вирусным в социальных сетях или получает модное название, обычно обещает слишком много, а на деле мало что дает, и это то, против чего я категорически выступаю", - отметила звездный медработник.

Так, она внесла в список безрезультатных манипуляций нитевой лифтинг. «В случае с нитями многообещающих результатов добиться невозможно. Необходимо соответствовать очень специфическим критериям, и важную роль играют несколько факторов, таких как возраст, эластичность кожи, область обработки, толщина кожи и многое другое», — подчеркнула медик.

Кроме того, эксперт рассказала про «ботокс для Барби», который подразумевает введение инъекций ботокса в трапециевидные мышцы шеи и плеч, чтобы они выглядели более стройными. Помимо этого, специалист обратила внимание на «русскую технику увеличения губ», предполагающей вертикальное введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты в губы, а не их увеличение в объеме.

В то же время Мовсесян призвала отказаться от ботокса в ступнях. Она пояснила, что препарат вводят, чтобы облегчить боль от ношения обуви на высоком каблуке, однако процедура неэффективна, подчеркнула медик.

В заключение она заявила про бездейственность плазменной ручки. «Прибор обещает улучшить состояние пациентов, но не оправдывает ожиданий. И зачастую в результате на коже остается пигментация, которая может сохраняться в течение нескольких месяцев», — высказалась Мовсесян.

Читайте нас также:
#медицина #процедуры #косметология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

