Комиссар ЕС по санкциям: Хеменгуэй и крах Российской экономики

Дата публикации: 10.03.2026
Дэвид О'Салливан убежден, что Россия стоит перед финансовым кризисом, сравнимым с кризисом 1998 года. Еврокомиссар предупредил, что обвал российской экономики может начаться в любой момент.

Комиссар ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан полагает, что российская экономика близка к краху. "Одни только санкции не могут остановить российскую войну против Украины, но я абсолютно уверен, что четыре года санкций оказали значительное воздействие", - заявил он в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном во вторник, 10 марта. "Российская экономика находится в катастрофическом состоянии. Все экономические индикаторы мигают красным", - добавил он.

"Страна скатывается в рецессию, испытывает серьезные проблемы с государственными финансами, инфляцией и очень высокими процентными ставками", - продолжил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. По его словам, банки сидят на плохих кредитах, которые промышленность была вынуждена взять для финансирования военной экономики, и теперь предприятия не могут их обслуживать.

"Россия стоит на пороге финансового краха"

"Россия стоит на пороге финансового краха, подобного кризису 1998 года. Конечно, диктатор, полный решимости продолжать войну любой ценой, может именно так и поступить. Но рано или поздно ситуация станет невыносимой", - убежден ирландский дипломат.

О'Салливан упомянут о так называемом "моменте Хемингуэя" - на вопрос о том, как приходит банкротство, Эрнест Хемингуэй якобы ответил: "Сначала очень медленно, а потом очень быстро". Комиссар ЕС по санкциям убежден, что это применимо и к России. "Я считаю, что российская экономика рухнет сначала очень медленно, а потом очень быстро. Мы просто не знаем точно, когда наступит этот момент Хемингуэя", - сказал он.

Автор - Павел Кириллов
