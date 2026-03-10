Дэвид О'Салливан убежден, что Россия стоит перед финансовым кризисом, сравнимым с кризисом 1998 года. Еврокомиссар предупредил, что обвал российской экономики может начаться в любой момент.

Комиссар ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан полагает, что российская экономика близка к краху. "Одни только санкции не могут остановить российскую войну против Украины, но я абсолютно уверен, что четыре года санкций оказали значительное воздействие", - заявил он в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном во вторник, 10 марта. "Российская экономика находится в катастрофическом состоянии. Все экономические индикаторы мигают красным", - добавил он.

"Страна скатывается в рецессию, испытывает серьезные проблемы с государственными финансами, инфляцией и очень высокими процентными ставками", - продолжил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. По его словам, банки сидят на плохих кредитах, которые промышленность была вынуждена взять для финансирования военной экономики, и теперь предприятия не могут их обслуживать.

"Россия стоит на пороге финансового краха, подобного кризису 1998 года. Конечно, диктатор, полный решимости продолжать войну любой ценой, может именно так и поступить. Но рано или поздно ситуация станет невыносимой", - убежден ирландский дипломат.

О'Салливан упомянут о так называемом "моменте Хемингуэя" - на вопрос о том, как приходит банкротство, Эрнест Хемингуэй якобы ответил: "Сначала очень медленно, а потом очень быстро". Комиссар ЕС по санкциям убежден, что это применимо и к России. "Я считаю, что российская экономика рухнет сначала очень медленно, а потом очень быстро. Мы просто не знаем точно, когда наступит этот момент Хемингуэя", - сказал он.