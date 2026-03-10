Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Иначе провал»: Валдис Добмровскис потребовал, чтобы США не ослабляли санкции против России 8 6939

Политика
Дата публикации: 10.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Иначе провал»: Валдис Добмровскис потребовал, чтобы США не ослабляли санкции против России

Европейская комиссия требует от США соблюдать установленные «Большой семеркой» (G7) санкции против российской нефти, в частности потолок цен на нефть.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Reuters.

«Очень важно строго соблюдать ценовой потолок, введенный G7, и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 10 марта рассказал, что санкции, снятые для стабилизации нефтяного рынка, могут потом не вернуться.

США могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил в начале марта глава американского Минфина Скотт Бессент. «Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы разрешили Индии принимать российскую нефть. Мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — пояснил министр.

Reuters сообщал со ссылкой на три источника, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего ослабления санкций в отношении российской нефти на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители.

×
Читайте нас также:
#Валдис Домбровскис #США #нефть #санкции #Дональд Трамп #g7 #экономика #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
30
2
1
2
0
8

Оставить комментарий

(8)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео