Европейская комиссия требует от США соблюдать установленные «Большой семеркой» (G7) санкции против российской нефти, в частности потолок цен на нефть.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Reuters.

«Очень важно строго соблюдать ценовой потолок, введенный G7, и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 10 марта рассказал, что санкции, снятые для стабилизации нефтяного рынка, могут потом не вернуться.

США могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил в начале марта глава американского Минфина Скотт Бессент. «Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы разрешили Индии принимать российскую нефть. Мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — пояснил министр.

Reuters сообщал со ссылкой на три источника, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего ослабления санкций в отношении российской нефти на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители.