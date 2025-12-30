Супруга на 8 лет старше Андреа, но это ничего.

45-летняя Уильямс стала женой 37-летнего итальянского актера, продюсера и модельера Андреа Прети, пишет Voice. Свадьба прошла во Флориде и стала кульминацией пятидневного роскошного торжества в Палм-Бич. Это уже вторая церемония для пары: первая, камерная, состоялась в сентябре 2025 года в Италии. Однако, как пояснила сама Винус, брак в США был необходим - оформление документов в Италии могло занять до восьми месяцев.

Американская свадьба стала настоящим спектаклем любви и стиля. Винус, известная своим безупречным вкусом, примерила десяток нарядов - от мини-платьев до бальных фасонов со шлейфом, все в классическом белом цвете. Молодожены произнесли клятвы на английском и итальянском, после чего началась вечеринка, длившаяся до рассвета.

Также сестра организовала застолье и все остальное. На борту яхты была дюжина самых близких людей. "Мы пели, танцевали, сплетничали - просто наслаждались друг другом", - с ввосторгом рассказала Винус.

Роман начался как история из фильма. В сентябре 2024 года Винус отдыхала на озере Комо с сестрами и в последнюю минуту решила поехать на модный показ в Милане. Там же, совершенно случайно, оказался и Андреа Прети, хотя устав от работы он не планировал участвовать в мероприятии.

Взгляды встретились и началась беседа. Через несколько дней они встретились за завтраком в Лондоне и Винус озарила яркая мысль: "Я просто знала, что выйду за него замуж".

Помолвка была подтверждена в июле 2025 года, когда стало известно, что Андреа поддержал Винус эмоционально и помог ей вернуться к соревнованиям после 16-месячного перерыва.

Для теннисистки, которая долгое время считала, что семья и дети могут помешать карьере, это стало переломным моментом.

В 2017 году Винус попала всмертельное ДТП в Флориде: ее внедорожник врезался в легковушку на перекрестке, пассажир другой машины погиб. Хотя расследование установило, что виновником аварии стал вообще третий автомобиль, семья погибшего подала иск к Уильямс. Дело закрыли после выплаты компенсации.

Тогда же, в 2017-м, хакеры опубликовали документы, согласно которым Винус и Серена получали "терапевтические исключения" на прием запрещенных препаратов. Это вызвало бурю обвинений в допинге, хотя сестры подчеркивали, что все лекарства назначались по рекомендации независимых врачей.

В личной жизни Винус долго оставалась одинокой. Она встречалась с гольфистом Хэнком Кюне, фотомоделью Элио Писом, а в 2017-2019 годах состояла в отношениях с финансистом Николасом Хэммондом, который был на 12 лет моложе. Расстались из-за разного взгляда на будущее: Винус мечтала о семье, а он - нет. Теперь, выйдя замуж за Андреа, она, наконец, обрела того, кто ценит ее не только как чемпионку, но и как женщину.