Завершающийся 2025 год был не просто насыщен, а даже перенасыщен культурными событиями, иногда даже мирового значения. И вот загадка - в прежние годы такого обилия не было. Что же произошло?

Наступят времена почище

Замечено многими - в последнее десятилетие культурная программа в Латвии весьма многообразна. Классическая фраза Пушкина «Три дома на вечер зовут» весьма актуальна. При этом заметим, что цены билетов зачастую весьма недемократические (достигает иногда и трехзначных сумм), но залы заполнены. Особенно это стало заметно после пандемии, во время которой пару лет зрители сидели по домам и лицезрели культурные мероприятия удаленно. То ли пандемия научила ценить момент? То ли благосостояние народа повысилось? То ли что-то еще?

Думается, виновато это самое «что-то еще». Люди ищут эмоциональной защиты в нынешние тревожные времена. Выставочные и концертные залы, театры - как защитная оболочка от неприятных новостей. И наверно, лучше всего это состояние выразил легендарный Крис Норман (некогда лидер группы Smoky), который в апреле вновь посетил Латвию и дал концерт в Аrēna Rīga.

74-летний мэтр тогда сказал очень важное: «Надо помнить, что в истории были времена и похуже. Не надо увлекаться теориями заговоров, старайтесь оставаться оптимистами, сохранять холодную голову!». Это сказал многоопытный человек, выступавший еще полвека назад и в СССР, и в США, когда была «холодная война». Но своими неувядающими хитами он умел (и умеет) покорять самую разную аудиторию.

ТОП-3 событий года

Если бы надо было определять три главных события года в области культуры, то первое место следует полноправно отдать достоянию республики Раймонду Паулсу, который 12 января наступающего года отметит свое 90-летие! Как раз 20 декабря он выступил в Домском Соборе - зал, разумеется, переполнен. И в этот же вечер тысячи зрителей были на концерте группы «БИ-2», на предновогодние концерты в театрах билеты не достать.

LETA

Второе место - это, безусловно, латвийский анимационный фильм «Поток», который получил сотню наград на всевозможных мировых киноконкурсах, а в феврале принес Латвии первый «Оскар» (а незадолго до этого - и «Золотой глобус»). Достижение вполне историческое, так что неудивительно, что малый зал рижского муниципального кинотеатра Splendid Palace после реконструкции открылся в декабре под новым названием — Straume («Поток»).

А почетное треть место следует отдать вечеру, состоявшемуся 24 августа на большой эстраде в Межапарке. Тогда ее заполнили более пятидесяти тысяч человек, чтобы лицезреть концерт любимой группы Prāta Vētra (она же Brainstorm).

Звуки музыки

Насыщенной была программа летнего сезона юрмальского зала «Дзинтари», одним из центральных пунктов программы которого стал уже традиционный фестиваля Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala. Три дня фестиваля напомнили о таком прекрасном понятии, как «дружба народов». И в первый день музыкального действа в зале были Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, который потом дал несколько концертов в Юрмале и других городах Латвии. Кстати, Пугачева этим летом жила в Юрмале целых три месяца - такое впервые (прежде гостил всего лишь месяц).

В области литературы порадовал сам факт приезда в Латвию в декабре Владимира Сорокина — одной из знаковых фигур современной русской литературы. Он побывал в Риге с творческой встречей, которая состоялась в доме Рижской еврейской общины. Презентовал свою последнюю по времени книгу «Сказка».

Театральная жизнь

Периодически впечатлял театр «Дайлес». В январе там состоялась премьера комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», где с подачи режиссера-постановщика Виестура Кайриша взрывался на сцене автомобиль! А в апреле там же прошла премьера спектакля «Веди свой плуг по костям мертвецов» - с великолепной Чулпан Хаматовой, сыгравшей главную роль.

А в новом сезоне театр громыхнул премьерой «Оракула», второй совместной работой театра и польского режиссера Лукаша Тварковского. Бюджет - четверть миллиона евро. Насчет бюджета не волнуйтесь — взят не из наших карманов. Просто спектакль был включен в программу престижной Рурской триеннале — его мировая премьера прошла 28 августа в Дуйсбурге (Германия). Спектакль поставили в сотрудничестве с несколькими зарубежными партнерами. Повезло!

С гастролями театров из-за мировых пертурбаций сейчас туговато. Но порадовал приезд театра «Гешер» (Тель-Авив, Израиль), показавший последнюю работу выдающегося режиссера Римаса Туминаса (умер полтора года назад) - «Сирано» по пьесе Эдмона Ростана.

Кино и мы

Состоялся двенадцатый Рижский международный кинофестиваль. Главный приз (бронзовый петушок работы Эрвина Брокса и 5 тысяч евро) получил фильм литовца Витаутаса Каткуса «Гость».

Впечатлило, что в рамках кинофестиваля в Латвийском музее кино была открыта выставка, приуроченная к отмечаемому 75-летию выдающегося латвийского кинорежиссера Юриса Подниекса. Центром экспозиции стала впечатляющая панорамная инсталляция, устроенная на первом этаже прилегающей к музею Латвийской академии культуры.

В рижском кинотеатре Splendid Palace в рамках кинофестиваля «Балтийская жемчужина» состоялись два показа нового фильма Кирилла Серебренникова о нацистском преступнике «Исчезновение Йозефа Менгеле», большая часть которого снята в Латвии. Тогда же состоялась латвийская премьера фильма «Два прокурора», снятая также при участии Латвии живущим с 2001 года в Берлине известным украинским режиссёром белорусского происхождения Сергеем Лозницей.

Опера и балет

Порадовали оперные дивы. В малом и большом залах «Дзинтари» в один вечер состоялись два концерта в рамках новой традиции, организованной оперной дивой Инессой Галанте — Baltijas Balva/Baltic Awards («Балтийский приз»). Вручение наград от фонда певицы трём деятелям культуры и науки трёх стран Балтии (в четырёх номинациях), состоявшееся в мае, летом завершилось музыкальной частью. Уже ставший традиционным гала-концерт «Элина Гаранча и друзья» состоялся в «Дзинтари».

И куда же без балета? В Опере в апреле состоялась премьера балета «Эсмеральда». Если кратко — успех, и вполне заслуженный.

В мае с двумя концертами, посвященными исключительно музыке Дмитрия Шостаковича, на родине вновь побывал один из ведущих дирижёров мира Андрис Нелсонс. Причём на сей раз — с Бостонским симфоническим оркестром. Очень дорогие билеты было не достать уже за полгода до события.

В августе в Опере выступил Григорий Соколов — один из самых именитых современных пианистов, «последний из могикан».

Модный приговор

В рижском Музее моды при участии гуру мировой моды Александра Васильева весной открылась выставка «Я люблю ар-деко», посвященная самому яркому направлению дизайна 1920–1930-х годов. А недавно он открыл там же выставку нижнего белья «Будуар. То, о чем не говорят».

И радует, что в августе в самом сердце Старой Риги, в старинном доме на улице Марсталю, 6 открылись новые помещения Латвийского Национального музея литературы и музыки. Событие отметили выставкой «Прокрастинация & творчество», в котором представлены некоторые сокровенные тайны классиков латвийской литературы и музыки — как ушедших, так и здравствующих.