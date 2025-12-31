Житель Вильнюса Марюс Плитнинкас, работающий в банковской сфере, в размышлениях о воспитании детей придумал необычный подход. Каждый год вместе с семьёй он приходит на тот же самый ёлочный рынок на улице Жирмуну и выбирает самую некрасивую ёлку — для него важно, чтобы сыновья понимали: не всегда стоит тянуться к тому, что выглядит блестяще и идеально.

Марюс рассказал LRT.lt, что выбирает (не)красивую ёлку уже добрый десяток лет. Иногда она бывает несимметричной, иногда — с двойной или тройной верхушкой. Но, положив такую ёлку в машину, чувствуешь её запах и думаешь, что она вовсе не плоха — ведь в природе растут самые разные деревья.

Когда приносишь её домой и ставишь на место, она начинает выглядеть по-настоящему уютно. А когда вешаешь на неё игрушки, обвиваешь гирляндой — она уже кажется очень красивой. «Мы в семье постоянно шутим, что опять не получилось выбрать некрасивую ёлку — снова досталась очень красивая», — с улыбкой говорит Марюс, отмечая, что такой выбор ёлки словно отражает его жизненную философию.

У вильнюсца двое сыновей — сейчас им 16 и 7 лет. Ни разу они не говорили отцу, что хотели бы хоть раз выбрать красивую ёлку.

«В наши дни дети склонны выбирать вещи, которые выглядят брендовыми, стандартными, “виповыми”, а мне хочется показать им, что может быть и иначе», — заметил Марюс.

Как реагируют продавцы на такую нетипичную просьбу? «Ну, торговцы на улице часто уставшие и замёрзшие. Услышав моё пожелание, они сначала удивляются, а потом начинают улыбаться и оживлённо оглядываться, что бы такое предложить. Ещё и хорошую цену называют — в этом году мы заплатили 5 евро, хотя обычно ёлка стоила бы 15 или 20 евро», — рассказал собеседник.

Свой выбор зелёной красавицы Марюс в этом году описал и на своей странице в Facebook. Он писал:

«Уже много лет у нас есть такая традиция — покупать ёлку у торговцев возле одного и того же торгового центра.

Каждый год мы просим продавцов “выбрать, продать самую некрасивую, ту, которую никто не хочет покупать, которой грустно…”. В этом году одни торговцы искали среди, наверное, двухсот ёлок, но так и не смогли ничего уверенно предложить. Хотя вспомнили, что в прошлом году “кто-то тоже искал самую некрасивую ёлку”.

Вторые продавцы — предложили! Мужчина уверенно и радостно улыбнулся: “Есть!”. И прямо повёл к забору — “Вот, она здесь!”. Привезли домой, украсили гирляндами — самую красивую ёлку.

Ценность и красота не начинаются с симметрии. Никто не должен оставаться невыбранным. Не только в период Адвента».

Пост Марюса собрал целых 7500 лайков и множество поддерживающих комментариев. Одна из комментаторов написала, что эта история напомнила ей статью о поэте Паулюсе Ширвисе. Его друг юности рассказывал, что на вечеринках поэт сначала приглашал танцевать самых непривлекательных девушек, чтобы и они не оставались незамеченными. Самых красивых ведь и так приглашают все.