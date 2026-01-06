Baltijas balss logotype
Появление Микки Рурка после долгого перерыва встревожило поклонников 0 582

Lifenews
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Появление Микки Рурка после долгого перерыва встревожило поклонников

73-летний Микки Рурк впервые за долгое время был замечен на улицах Лос-Анджелеса. Новые фотографии актёра вызвали бурную реакцию в Сети из-за резких изменений во внешности и сообщений о его финансовых трудностях.

Неожиданное появление в Лос-Анджелесе

В первый день нового года папарацци запечатлели Микки Рурка возле его дома в Лос-Анджелесе. Актёр вышел на улицу, чтобы забрать доставку еды и пакеты с продуктами из супермаркета. Для многих поклонников это стало первым за долгое время публичным появлением звезды фильма «Девять с половиной недель».

Резкие изменения во внешности

На снимках Рурк предстал с полностью лысой головой, в ярком полосатом свитере, фиолетовых спортивных брюках и белых носках. Внешний вид актёра заметно изменился: он выглядит сильно похудевшим и истощённым, а черты лица, ранее неоднократно менявшиеся из-за пластических операций, стали ещё более резкими. Пользователи соцсетей отмечают, что в нём трудно узнать бывшего секс-символа Голливуда.

Финансовые трудности актёра

Параллельно с обсуждением внешности Рурка в СМИ появились сообщения о его непростом финансовом положении. По данным судебных документов, актёру может грозить потеря жилья из-за задолженности по аренде. Как сообщается, ежемесячная стоимость аренды его дома составляет около 7 тысяч долларов, а общая сумма долга приблизилась к 60 тысячам долларов. В середине декабря владельцы недвижимости якобы направили Рурку официальное уведомление с требованием погасить задолженность или освободить жильё. Несмотря на это, на данный момент актёр продолжает проживать в своих апартаментах.

Реакция поклонников

Новые фотографии Микки Рурка вызвали волну обеспокоенных комментариев. Многие фанаты выражают надежду, что актёр справится с трудностями и сможет восстановить здоровье, напоминая о его яркой карьере и культовом статусе в истории кино.

Источник

#СМИ #Голливуд #соцсети #Микки Рурк #знаменитости #внешность
