«У сына была депрессия», призналась Анна Михалкова 0 498

Lifenews
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней.

Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней.

"С недели моды готов уехать с девушкой".

Дочь знаменитого кинорежиссера Анна Михалкова (51) уже много лет замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У пары есть трое детей: 25-летний Андрей, 24-летний Сергей и 12-летняя дочь Лида, за будущее которых очень переживает их звездная мама.

Сыновья Анны Михалковой уже давным-давно живут отдельно. Так, в 2020 году Андрей Баков оказался в эпицентре громкого скандала. В то время наследник творческой династии крутил любовь с известной моделью Ксенией Пунтус. И вот однажды травмированную девушку нашли под окнами квартиры внука Никиты Михалкова. Этот случай спровоцировал всевозможные слухи, которые поставили в неудобное положение всю семью. Однако после пяти лет жизни в тени Баков все-таки вышел из сумрака. Парень снова ухлестывает за моделями, о чем не стесняется говорить в открытую.

«Нравятся эффектные девушки. Не могу сказать, что высокие. С недели моды готов уехать с девушкой. Причина, по которой стоит ходить на модный показ. Я не однолюб», – ранее заявил Андрей Баков в эфире программы «Ты не поверишь!»

В своем свежем интервью Анна Михалкова неожиданно затронула тему, которая уже столько лет волновала ее поклонников. Если верить актрисе, то в жизни ее старшего сына был период, который он переживал невероятно тяжело.

Cудя по всему, речь идет о том самом жутком инциденте с падением из окна бывшей возлюбленной, после которого Андрея так долго травили в Сети и прессе. Михалкова поначалу отнеслась к хандре наследника с недоверием. У парня ведь было все, о чем только мечтают многие его сверстники, но со временем артистка осознала - рана в душе сына оказалась намного глубже, чем можно было предположить.

vyshel-iz-sumraka-uhlestyvaet-za-modelyami-kak-jivet-oskandalivshiysya-na-vsyu-stranu-syn-anny-mihalkovoy.jpg

«У сына была депрессия. Мне казалось, что он просто с жиру бесится — у него Патрики, друзья, что тут вообще переживать. Потом я поняла, что он просто иначе ощущает происходящее — у него большая драма… Не надо забывать, что каждый из нас живет по своим внутренним ощущениям», — призналась Михалкова в свежем интервью.

#интервью #скандалы #депрессия #семья #отношения #знаменитости
