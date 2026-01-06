В онлайн-кинотеатрах прошел показ сериала Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской «Москва слезам не верит. Все только начинается». Не все оказались в восторге от ленты, переделанной на новый лад.

Зять Веры Алентовой, которая сыграла главную роль в культовой картине Владимира Меньшова, крайне негативно высказался о проекте режиссера «Слова пацана. Кровь на асфальте». Он сравнил его с ремейком другого знаменитого фильма, любимого всей страной — обе киноленты Игорю Гордину пришлись не по нраву.

«Честно говоря, грустно смотреть на то, что и как сейчас активно переснимают. Фильм Тимура Бекмамбетова „Ирония судьбы. Продолжение“ вызвал у меня дикую ярость. Потому что мне показалось, что он разрушает сказку, придуманную Эльдаром Рязановым вместе с Брагинским, которой мы каждый год наслаждаемся по телевизору. В новом фильме убрали весь юмор, музыкальность, лиричность», — говорит актер.

Гордин признался, что долго сопротивлялся, но все же посмотрел нашумевший проект Жоры Крыжовникова и… остался разочарован увиденным. Гордин раскритиковал желание коллег по киноцеху эксплуатировать советскую классику и перчить ее авторским видением.

«Он сделан не талантливо. Это тоже попытка заработать очки на чужом. Но все мы прекрасно знаем, как называется то, когда берут чужое», — продолжил негодовать он в интервью телеканалу «Культура».

Напомним, Игорь Гордин женат на дочери Владимира Меньшова и Веры Алентовой.

Еще на заре отношений он познакомился с будущими тещей и тестем и удивился, насколько они с отцом Юлии разные.

По словам актера, он стеснительный и закрытый человек, который не стремится откровенничать с посторонними, в отличие от Владимира Валентиновича. Лишь профессия заставляет его надевать маску и вести себя расковано на сцене или перед камерами.

Семья Меньшовой приняла ее избранника очень тепло и произвела приятное впечатление. По словам Гордина, родители возлюбленной быстро нашли общий язык с будущим зятем. «Естественно, вначале я этого очень опасался, был очень зажат, это же два известных человека. Но они были довольно открыты и просты в общении, без всякого чванства, и пытались меня как-то разговорить», — делился ранее Гордин.

Впрочем, не обошлось и без сложностей: позднее Игорю пришлось искать подход к взрывному и импульсивному Владимиру Валентиновичу. Зато с Верой Валентиновной найти точки соприкосновения оказалось проще. Гордин признается, что их с Алентовой темпераменты очень схожи.

«А с Верой Валентиновной мне проще, потому что, как говорит Юля, мы с ней очень-очень похожи, и она меня именно поэтому выбрала. Закрытость, деликатность в общении — наши общие черты», — объясняет артист.

Родство с известной семьей не пошло на пользу карьере Гордина. «После периода „муж Юлии Меньшовой“ начался новый этап моей жизни. Название пока не придумал. Но надеюсь, скоро меня будут называть „папой Андрея Гордина“. Юля тоже была дочкой Владимира Меньшова, а потом стала „Сама Меньшова“, — делился размышлениями он.