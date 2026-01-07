На днях Amazon Prime Video выпустил тизер-трейлер к биографическому фильму «Мэдден» режиссера Дэвида О. Расселла, известного по лентам «Мой парень — псих», «Афера по-американски» и «Боец».

Картина расскажет историю Джона Мэддена (его сыграл юбиляр Николас Кейдж) — выдающегося тренера по американскому футболу и комментатора Национальной футбольной лиги (НФЛ). Сюжет охватит ключевые моменты жизни и карьеры Мэддена: неожиданная победа с командой «Окленд Рейдерс» в Суперкубке 1977 года, сотрудничество с EA Sports и создание франшизы видеоигр Madden NFL.

Николас Кейдж (настоящее имя — Николас Ким Коппола; род. 7 января 1964, Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр и кинопродюсер. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Кейдж известен огромным диапазоном ролей: от голливудских блокбастеров и фестивальных шедевров до малобюджетных комедий и откровенно провальных проектов. Из-за особенности игры в кино и отсутствия однозначного амплуа Кейдж приобрёл культовый статус среди поклонников его творчества и титул одного из самых спорных актёров современнос

Несмотря на свои высокие гонорары, некоторое время он испытывал финансовые затруднения, отчасти связанные с расходами из-за судебных тяжб со своими бывшими жёнами, отчасти с необычайно роскошным стилем жизни, избранным актёром, отчасти с ошибками в финансовых расчётах, сделанными им самим и его персональным бухгалтером. Николас Кейдж задолжал 14 млн долларов государственной казне в виде налогов.

В 2008 году у него возникли финансовые трудности и он продал своё прибрежное поместье в городе Мидлтаун (Род-Айленд). Приобретённое им в июле 2007 года за $15,7 млн оно было продано в 2,5 раза дешевле — за $6,2 млн. В 2009 году он был вынужден продать средневековый замок Найдштайн, приобретённый им в 2006 году. Кейджу также пришлось выставить на продажу свой дом в престижном районе Лос-Анджелеса «Бель-Эйр» за $35 млн. Покупатель, чьё имя не называется, приобрёл дом в ноябре 2010 года за $10,5 млн. В интервью журналу GQ актёр сообщил о погашении своих долгов, благодаря чему будет более избирательно относиться к проектам.