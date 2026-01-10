Baltijas balss logotype
Французский футболист погиб при попытке сделать селфи 0 368

Lifenews
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алексис Вергос. Фото: @qeafc

Алексис Вергос. Фото: @qeafc

Французский футболист Вергос погиб в Таиланде при попытке сделать селфи.

Французский футболист Алексис Вергос погиб в Таиланде, сорвавшись с высоты во время селфи у водопада. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Случай произошел 5 января на острове Самуи, где 22-летний спортсмен отдыхал с невестой. Вергос поскользнулся на скользких камнях и упал в воду, ударившись головой о камни. От полученной травмы, как показала экспертиза, он скончался на месте. Спасатели извлекли тело из расщелины, несмотря на сильное течение. Девушка футболиста сумела выжить, зацепившись за ветку дерева. ​ Французский клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого был Вергос, подтвердил смерть игрока и выразил соболезнования отцу и тренеру Тьерри Вергосу, а также другим членам его семьи. Два сезона назад игрок выступал за взрослую команду клуба.

#футбол #Таиланд #спорт #трагедия #смерть #спасатели #несчастный случай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
