Главный охотник за лох-несским чудовищем вынес вердикт после 52 лет поисков 1 936

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Главный охотник за лох-несским чудовищем вынес вердикт после 52 лет поисков

После 52 лет поисков натуралист Шайн признал, что лох-несского чудовища не существует.

Натуралист Эдриан Шайн, посвятивший 52 года изучению знаменитого озера Лох-Несс в Шотландии, вынес вердикт, что никакого древнего монстра там нет. Об этом сообщает издание LadBible.

Шайн начал поиски лох-несского чудовища еще в 1973 году, однако со временем стал сомневаться в существовании монстра все сильнее. Однажды исследователь принял за горб существа обычный камень. После этого многие «наблюдения» он объяснил волнами от проходящих лодок и кораблей по Каледонскому каналу.

Длинную шею монстра Шайн объяснил оптической иллюзией. Чаще всего это птицы, собравшиеся на спокойной поверхности озера. Эксперт также отметил, что в озере Лох-Несс слишком мало рыбы для пропитания крупного существа.

Несмотря на разочарование, 76-летний мужчина не жалеет о потраченном времени. Шайн рассказал, что получил массу удовольствия от работы и допускает новые открытия.

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го января

    Не там искал. Чудовище давно переехало и живёт в Даугаве. Недавно оно снова появилось у строительства моста Реал Балтик. Строительство было заморожено, что бы не мешать чудовищу спокойно спать. Кто не верит, убедитесь сами, что строительство моста прекращено.

    10
    1

