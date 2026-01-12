После 52 лет поисков натуралист Шайн признал, что лох-несского чудовища не существует.

Натуралист Эдриан Шайн, посвятивший 52 года изучению знаменитого озера Лох-Несс в Шотландии, вынес вердикт, что никакого древнего монстра там нет. Об этом сообщает издание LadBible.

Шайн начал поиски лох-несского чудовища еще в 1973 году, однако со временем стал сомневаться в существовании монстра все сильнее. Однажды исследователь принял за горб существа обычный камень. После этого многие «наблюдения» он объяснил волнами от проходящих лодок и кораблей по Каледонскому каналу.

Длинную шею монстра Шайн объяснил оптической иллюзией. Чаще всего это птицы, собравшиеся на спокойной поверхности озера. Эксперт также отметил, что в озере Лох-Несс слишком мало рыбы для пропитания крупного существа.

Несмотря на разочарование, 76-летний мужчина не жалеет о потраченном времени. Шайн рассказал, что получил массу удовольствия от работы и допускает новые открытия.