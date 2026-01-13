Baltijas balss logotype
Семья Жизель Бундхен обеспокоена её браком с личным тренером 0 263

Lifenews
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семья Жизель Бундхен обеспокоена её браком с личным тренером

Родственники супермодели Жизель Бундхен, по данным СМИ, выразили недовольство её недавним браком с личным тренером Иоакимом Валенте, от которого она родила третьего ребёнка. Причиной обеспокоенности называют существенную разницу в доходах супругов.

Как сообщают источники, близкие к окружению 45-летней модели, семья Бундхен с самого начала скептически относилась к её отношениям с Валенте. По их мнению, финансовый разрыв между супругами может стать источником серьёзных проблем в будущем. Инсайдеры утверждают, что родные прямо предупреждали Жизель о рисках брака с человеком, который не обладает сопоставимым состоянием.

Несмотря на то что Иоаким Валенте не только работает тренером по бразильскому джиу-джитсу, но и владеет собственной академией боевых искусств в Майами, близкие модели считают, что супруги находятся «в разных финансовых весовых категориях». При этом сама Бундхен, по словам источников, придерживается традиционных взглядов и решила узаконить отношения после рождения общего ребёнка, считая это важным шагом для семьи.

Сообщается также, что перед свадьбой пара заключила брачный контракт. Однако родственники модели сомневаются в его надёжности и полагают, что документ содержит юридические лазейки, которые могут позволить Валенте рассчитывать на финансовую компенсацию в случае развода.

О том, что Жизель Бундхен тайно вышла замуж за 35-летнего Иоакима Валенте, стало известно в конце декабря. Ранее инсайдеры утверждали, что модель не планировала официально оформлять отношения и предпочитала просто жить с партнёром.

Напомним, до этого Бундхен на протяжении 13 лет была замужем за звездой американского футбола Томом Брэди. Их развод состоялся в 2022 году. У бывших супругов двое детей — сын Бенджамин и дочь Вивиан. Сам Брэди, по слухам, недавно возобновил отношения с Ириной Шейк.

Источник

#финансы #развод #брак #семья #свадьба #родственники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
