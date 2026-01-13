47-летний актер и телеведущий вышел на связь с подписчиками. В свежей публикации Ивана Урганта поклонники усмотрели намек на его долгожданное возвращение к работе на федеральном канале.

Ранее его коллега Сергей Соседов высказался о возможном возвращении Ивана Урганта на ТВ. По словам критика, событие, о котором годами мечтают фанаты шоумена, может произойти в 2026 году, если на то будет получено «высокое позволение». «Поэтому я считаю, что его возвращение на ТВ в следующем году вполне возможно… Не исключено, что кто-то из богатых попросит вернуть Ивана Урганта на телевидение, и сверху будет спущено разрешение», - отметил Соседов.

Стоит сказать, что культовое шоу «Вечерний Ургант» официально так и не было закрыто. Кроме того, в шапке профиля в соцсетях телеведущего по-прежнему красуется надпись: «Я никогда не вру. Я работаю на Первом!» Иными словами, артист продолжает ждать своего звездного часа, и уже совсем скоро его терпение может быть вознаграждено.

Накануне вечером в микроблоге Ивана Урганта появилась публикация, которую поклонники восприняли двояко. «Свалил из Израиля», - лаконично отчитался телеведущий.

В 2018 году он прошел процедуру репатриации в Израиле. Проще говоря — возвращения на историческую родину. Причем сделал он это вместе с женой Натальей Киквидзе и детьми.

Больших проблем с оформлением израильского паспорта у Ивана Урганта не возникло. У ведущего еврейские корни и еврейские родственники по линии отца.

И хотя сейчас комик всего лишь проинформировал публику о продолжении гастрольного тура, в его словах многие усмотрели навек именно на триумфальное возвращение к работе на российском ТВ, например, по сценарию Козловского.

«Просто, когда человек талантлив, это видно, это не скрыть. Знаю, что он сейчас работает очень успешно, ведет корпоративы. Его с удовольствием приглашают разные компании, фирмы. Он не бедствует. Причем ведет мероприятия не только в России, но и по другим странам ездит. Выступает он за дорого», - ранее объяснил Соседов неиссякаемую популярность опального артиста.