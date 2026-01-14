Все переговоры со старшим сыном Дэвид и Виктория Бекхэм теперь могут вести только через адвокатов .

Бруклин Бекхэм категорически не хочет общаться со своими родителями — Дэвидом и Викторией Бекхэм. Как сообщают источники, ещё летом адвокаты, представляющие интересы обеих сторон, обменялись официальными письмами.

Бруклин запретил родителям напрямую связываться с ним или делать любые публичные заявления о нём в социальных сетях. Он настаивает исключительно на деловом юридическом формате общения — через переписку между представителями. По словам инсайдеров, его настолько оскорбили высказывания Дэвида и Виктории о его жене Николе Пельтц, что он решил пойти на крайние меры. В частности, ему не понравились намёки на то, что супруга полностью контролирует его, а он сам якобы является заложником её настроения.

«Юридическая фирма Schillings — это единственный способ связи», — сообщил источник.

Напомним, в прошлом месяце 20-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Круз, заявил, что Бруклин заблокировал в социальных сетях и его, и родителей. «Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына», — написал тогда Круз.

