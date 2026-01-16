Baltijas balss logotype
Любимая балерина Путина родилась на Западной Украине 0 302

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Любимая балерина Путина родилась на Западной Украине

Посольство сражающейся страны оказалось неравнодушной к бывшей соотечественнице.

На днях музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два запланированных показа с участием российской балерины Светланы Захаровой, которые должны были состояться 20 и 21 января.

Вместе с Захаровой на сцене должен был выступить ее муж, скрипач Вадим Репин. Решение о отмене связано с "волнением о международной обстановке" и было принято для обеспечения удачного проведения представления. Театр также предложил зрителям вернуть деньги за купленные билеты.

Согласно данным издания Nazione, такое решение последовало после обращения посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма властям Флоренции и руководителям театра с рекомендацией отменить выступления. Ранее, 5 ноября 2025 года, организацией «Арена ди Верона» было принято решение об отмене участия российского артиста в опере «Дон Жуан», который будет показан без его участия в январе 2026 года. Татьяна Голикова ранее высказала мнение о сокращении попыток запрета русской культуры в Европе.

Светлана Юрьевна Захарова (род. 10 июня 1979, Луцк, УССР) — российская артистка балета. Солистка Мариинского театра в 1996—2003 годах, прима-балерина Большого театра (с 2003) и миланского театра «Ла Скала» (2008-2022). Исполняющая обязанности ректора Московской академии хореографии (с 2024).

Народная артистка Российской Федерации (2008), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2007). Член партии «Единая Россия». Депутат Государственной думы V созыва (2007-2018). С 2018 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Супруга скрипача Вадима Репина.

#Украина #искусство #культура #дипломатия #балет #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
