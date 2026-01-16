Пока все следили за тем, как Михаил Ефремов возвращается к нормальной жизни после выхода из тюрьмы, его старший сын Никита оказался в тени. Между тем у продолжателя актерской династии личная жизнь бурлит.

Сейчас 37-летний Ефремов готовится жениться во второй раз. 10 лет назад он развелся с актрисой Яной Гладких. Последние годы артист был сосредоточен больше на своей карьере, но сейчас готов к переменам.

«Еще осенью стало понятно - у них с Софьей все серьезно. Он с ней все время улыбается…» — так о возлюбленной Ефремова отзывается один из продюсеров.

Точной даты свадьбы никто пока не знает, сами влюбленные еще не комментировали поднявшуюся вокруг них шумиху. Однако сплетничают, что торжество может пройти уже в 2026 году. Сейчас, по предварительной информации, пара уже живет в одной квартире в Москве. Между тем людям интересно, что же известно о потенциальной 26-летней невестке Михаила Ефремова.

Поговаривают, что актриса Софья Гершевич менее успешна, чем ее возлюбленный. Пока Никита получает в среднем полмиллиона рублей за один съемочный день, его избранница зарабатывает 100 тысяч рублей (около 1000 евро). Кроме того, Ефремов считается востребованным актером, у которого за год может случиться до десяти крупных проектов. Софья, в свою очередь, за аналогичный период снимается всего в двух или трех картинах. Да и роли у Гершевич, за исключением двух картин («Все ОК», «Разочарованные»), не главные. На сегодняшний день самыми популярными работами в фильмографии Софьи является «Мосгаз. Дело № 6: Формула мести», где она сыграла дочь Маэстро Машу, и лента «Лермонтов». Неудивительно, что по приблизительным подсчетам, Ефремов, снимающийся еще и в рекламе, зарабатывает в 40 раз больше своей потенциальной супруги.