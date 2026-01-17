Baltijas balss logotype
57-летняя Люси Лью полна воспоминаний о «Сексе в большом городе»

Lifenews
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года.

Эта Люсечка вполне хороша в свои года.

"Я играла саму себя, но я волновалась, что обо мне подумают люди".""

Люси Лью раскрыла неожиданные подробности съемок "Секса в большом городе".

Актриса вспомнила о своем участии в знаменитом сериале в свежем выпуске “Жизнь в образах” журнала Vogue.

Актриса приняла участие в 4-м сезона популярного сериала, где она она по сюжету носила сумку Hermès Birkin. Лью поделилась, что на съемках присутствовала специальная охрана, которая следила за сумкой.

Я подумала: “Что такого особенного в этой сумке?”, — сказала она.

Люси сыграла клиентку Саманты (в исполнении Ким Кэттролл), которая использовала громкое имя героини, чтобы заполучить редкую сумку Hermès Birkin и избежать пятилетнего периода ожидания.

"Я играла саму себя, но я волновалась, что обо мне подумают люди, — вспоминала Лью. — Весь сюжет построен вокруг сумки Hermès. На репетиции я использовала бутафорскую сумку, а когда мы начали снимать, там была охрана, люди в костюмах, как в фильме “Люди в черном”. У них был сейф, где хранилась эта сумка Hermès. На них были белые перчатки, все как положено".

summma.jpg

Сумка Hermès Birkin была создана в 1981 году после того, как художественный директор бренда Жан-Луи Дюма случайно встретил актрису Джейн Биркин на борту Air France. Заметив, что все ее вещи выпадают из любимой плетеной сумочки, он решил создать для нее что-то модное и одновременно практичное. В 1985 году Hermès попросил Биркин назвать будущую культовую модель сумки в честь звезды. За свою жизнь компания Hermès подарила актрисе еще четыре сумки, но она предпочитала оригинальный дизайн сумки и часто носила именно ее.

Люси Лью родилась 2 декабря 1968 года в Нью-Йорке, в районе Куинс. Она младшая из трёх детей, у неё есть брат Джон и сестра Дженни. Родители Люси иммигрировали из Тайваня, мать, Сесилия работает биохимиком, а отец Том Лью по профессии инженер-строитель. В пять лет начала изучать английский язык, до этого разговаривала на китайском. Окончила среднюю школу в 1986 году. Поступила в Нью-Йоркский университет, но позже перевелась в Мичиганский университет, который окончила со степенью бакалавра по специальности «Азиатские языки и культура». Кроме английского языка, также владеет китайским, японским, испанским и итальянским языками.

С 2012 по 2019 год снималась в криминальном детективе «Элементарно» в роли Джоан Ватсон.

В 2010 году удостоена рыцарского креста венгерского ордена Заслуг.

27 августа 2015 года у Лью родился сын Роквелл Ллойд Лью, выношенный суррогатной матерью.

#мода #сериал #сериалы
Оставить комментарий

(1)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Говорят ни возраст а красота

    0
    2

