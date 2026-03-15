В 1-й Рижской больнице сегодня работают 25 граждан Украины, агентству LETA сообщил руководитель отдела развития услуг и обслуживания клиентов больницы Алексей Молчанов.

В прошлом году больница приняла на работу двух украинских врачей, двух санитаров и двух специалистов по уборке.

Всего в настоящее время в учреждении работают десять украинских врачей, в том числе два эндокринолога, два анестезиолога, два невролога, а также по одному аллергологу, гастроэнтерологу, оториноларингологу и радиологу.

Кроме того, в операционном блоке больницы, амбулаторном отделении, а также в клинике анестезиологии, интенсивной терапии и лечения боли работают шесть украинских медсестёр.

В центре краткосрочного социального ухода работает помощник врача. Помимо этого, в больнице также работают три санитара, три специалиста по уборке и два технических работника из Украины.

На сайте больницы размещена информация о том, на каких языках каждый врач консультирует пациентов. В больнице поясняют, что специалисты изучают латышский язык, чтобы успешнее интегрироваться в коллектив и общаться с пациентами.

Напомним, ранее Клиническая университетская больница имени Страдиня (PSKUS), Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) также прекратили трудовые отношения с несколькими гражданами России и Беларуси, поскольку этого требует Закон о национальной безопасности.

В PSKUS с работы уволены 10 граждан "стран-агрессоров" (России и Беларуси). В больнице сообщили агентству LETA, что в соответствии с нормами Закона о труде в таких случаях выходное пособие не выплачивается.

В свою очередь, в RAKUS сообщили Latvijas radio, что прекратили трудовые отношения с 13 гражданами РФ и Беларуси.

Ранее об увольнении 49 граждан РФ и Беларуси сообщала Даугавпилсская региональная больница.