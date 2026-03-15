15-летний подросток в Германии угнал рейсовый автобус, чтобы отвезти подругу в школу, - сообщает Deutsche Welle.

Молодой человек сумел проехать на захваченном транспорте около 130 км от города Майнц-Кастель до Карлсруэ и не привлечь к себе никакого внимания.

Автобус был угнан с территории транспортной компании утром 13 марта, сообщила полиция. Молодой человек открыл двери транспортного средства без взлома и завел его с помощью универсального ключа. Как ему это удалось и откуда у него такой ключ, остается неясным. "Нам пока неизвестно, как он раздобыл ключ и как ему удалось так ловко управлять автобусом", - отметили в полиции.

В полицию об инциденте сообщили лишь через шесть часов после угона, поскольку сначала предполагалось, что водитель по ошибке уехал не на том автобусе.

Полиция ведет расследование, а виновника переполоха пока что передали ответственным за него взрослым. Подростку, впрочем, предъявлены обвинения в краже транспортного средства и управлении им без водительского удостоверения.