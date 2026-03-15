Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Основные правила хранения продуктов в холодильнике

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Основные правила хранения продуктов в холодильнике

Это влияет на срок хранения продуктов

 

Издание Hochu предлагает рекомендации, которые помогут оптимально организовать пространство в холодильнике и, таким образом, продлить срок хранения продуктов.

Хранение продуктов в холодильнике — это не только способ защитить их от порчи. Правильное распределение продуктов по полкам может значительно увеличить срок их хранения и сохранить качество. Pixelinform делится несколькими полезными советами.

На верхней полке размещают готовые к употреблению продукты, такие как колбасы, сыры, десерты и остатки пищи: супы, рыба, мясо, салаты без заправки. Открытые консервы также следует ставить на верхнюю полку.

Средняя полка

На этой полке хранят мясо и птицу. Хотя сырое мясо и птица обычно должны находиться на нижней полке, если у вас есть специальный отсек для мяса, вы можете использовать его. Молочные продукты, такие как молоко, йогурт, кефир и творог, также размещаются на средних полках. Яйца лучше хранить в специальном контейнере.

Нижняя полка

Свежие фрукты и овощи следует класть на нижнюю полку. Важно, чтобы они не соприкасались друг с другом. То же самое касается зелени: петрушки, укропа, салата и грибов.

Полочки на дверце

На этих полках размещают напитки: соки, газированные напитки, воду. Это также идеальное место для готовых соусов, джемов и варенья. Лекарственные препараты, которые нужно хранить в холодильнике, также следует размещать на полках дверцы.

Регулярно очищайте холодильник: это поможет избежать появления бактерий и неприятных запахов. Использование герметичных контейнеров поможет сохранить свежесть продуктов и предотвратить распространение запахов.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео