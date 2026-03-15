Хранение продуктов в холодильнике — это не только способ защитить их от порчи. Правильное распределение продуктов по полкам может значительно увеличить срок их хранения и сохранить качество. Pixelinform делится несколькими полезными советами.

На верхней полке размещают готовые к употреблению продукты, такие как колбасы, сыры, десерты и остатки пищи: супы, рыба, мясо, салаты без заправки. Открытые консервы также следует ставить на верхнюю полку.

Средняя полка

На этой полке хранят мясо и птицу. Хотя сырое мясо и птица обычно должны находиться на нижней полке, если у вас есть специальный отсек для мяса, вы можете использовать его. Молочные продукты, такие как молоко, йогурт, кефир и творог, также размещаются на средних полках. Яйца лучше хранить в специальном контейнере.

Нижняя полка

Свежие фрукты и овощи следует класть на нижнюю полку. Важно, чтобы они не соприкасались друг с другом. То же самое касается зелени: петрушки, укропа, салата и грибов.

Полочки на дверце

На этих полках размещают напитки: соки, газированные напитки, воду. Это также идеальное место для готовых соусов, джемов и варенья. Лекарственные препараты, которые нужно хранить в холодильнике, также следует размещать на полках дверцы.

Регулярно очищайте холодильник: это поможет избежать появления бактерий и неприятных запахов. Использование герметичных контейнеров поможет сохранить свежесть продуктов и предотвратить распространение запахов.