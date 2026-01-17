Baltijas balss logotype
Lifenews
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее

Иногда отказ от цели оказывается полезнее для психического здоровья, чем упорное стремление к ней. Масштабный метаанализ показал: своевременное «отпускание» задуманного снижает стресс и тревожность, повышает удовлетворённость жизнью и открывает пространство для новых возможностей.

Научный взгляд

Доктор философии Мария Доллард рассказала в журнале Nature, что международная команда исследователей из Дании, Франции, Бельгии, Великобритании, США и Австралии изучила психологические последствия отказа от целей и их гибкую корректировку. Метаанализ охватил 235 исследований и более 1400 взаимосвязей между отказом или достижением целей и психологическим состоянием участников.

Отказ от цели происходит, когда человек сознательно оставляет замысел как на когнитивном (мысли), так и на поведенческом (действия) уровне. Люди чаще отказываются от целей, если:

  • получают критику относительно целесообразности своих действий;
  • ощущают опасность или угрозу;
  • попадают в «кризис деятельности», когда неясно, что делать дальше.

Проще отказаться от навязанных извне целей, чем от тех, что тесно связаны с самоидентичностью.

Психологические преимущества

Те, кто отказывался от недостижимых целей, имели более низкие уровни стресса, тревожности и депрессии. Слепая настойчивость, напротив, ухудшала психическое состояние. Отказ от цели:

  • помогает реалистично оценить соотношение ресурсов и затрат;
  • открывает пространство для новых достижимых целей;
  • снижает риск эмоционального истощения.

Повторное вовлечение и трансформация целей

После отказа человек может выбрать новую цель, упрощённую версию старой или альтернативный путь достижения. Это требует когнитивных и эмоциональных ресурсов, поэтому склонны к повторному вовлечению люди с высокой самоуверенностью, самостоятельностью и оптимизмом. Они демонстрируют более низкие показатели стресса и тревожности и высокий уровень личностного роста.

Гибкость как суперсила

Способность адаптировать цели под реальные ресурсы и обстоятельства связана с лучшим психическим, социальным и физическим благополучием. Люди с гибким подходом реже испытывают тревожность и депрессию, сохраняют эмоциональное равновесие и находят новые возможности для развития.

Отказ от труднодоступной цели не гарантирует мгновенного счастья, но предотвращает выгорание и разочарования. Реалистичные цели на замену старым снижают стресс и повышают удовлетворённость жизнью. Гибкость в достижении целей — это не слабость, а настоящая сила.

Источник

#стресс #психология
