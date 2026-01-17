Baltijas balss logotype
Загадочный развод Самойловой и Джигана 1 546

Lifenews
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

«Но не спим мы вместе не по этой причине».

Блогер Оксана Самойлова призналась, что уже долгие годы спит отдельно от своего мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко). В новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», она подчеркнула, что решительно настроена на развод.

По словам блогера, спать раздельно стало лучшим решением в их семейной жизни. Самойлова объяснила, что у них слишком разные графики: Джиган приходит домой поздно и ведет себя шумно: умывается, раскладывает вещи, сидит в телефоне. Но это не единственный повод, по которому Оксана решила спать в отдельной спальне.

«Но не спим мы вместе не по этой причине», — заинтриговала знаменитость подписчиков.

В этом выпуске реалити Самойлова также дала понять, что уже готова к разводу с мужем. По словам блогера, единственный раз в жизни она должна «выбрать себя».

«И так эти 17 лет я руководствовалась принципом: "Ну мы же семья, не так важно, что я чувствую, семья же важнее". Так я жила 17 лет. Сейчас у меня физически уже нет сил. Меня не особо волнуют последствия. Дальше так невозможно», — заявила она. Напомним, что в октябре 2025 года Самойлова подала иск о разводе с Джиганом. Пара жената с 2012 года и уже пыталась разойтись в 2020 году, однако в конечном счете отказалась от разрыва.

«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — написала Самойлова в личном микроблоге.

По мнению психолога Вероники Степановой, Самойлова бросила Джигана из-за другого мужчины. Как бы это странно ни звучало, в последние годы брутальный музыкант заметно сдал – тут сказался, мягко говоря, не самый здоровый образ жизни. На этой почве, уверена правдорубка, у отца семейства возникли проблемы, которые горячая жена ему попросту не в силах простить. В отличие от Устименко-Вайнштейна (настоящая фамилия артиста), Самойлова даст фору любой женщине ее возраста, это при том, что она выносила и родила четверых детей.

#развод #блогер #знаменитости #рэпер #семейные отношения #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • П
    Процион
    17-го января

    Хорошо, что моя жена — нормальная женщина. В отличие от этой. Хотя рэперу и такая сгодится.

    3
    4

