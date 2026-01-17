Ну чем они были не пара.
Блогер Оксана Самойлова призналась, что уже долгие годы спит отдельно от своего мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко). В новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», она подчеркнула, что решительно настроена на развод.
По словам блогера, спать раздельно стало лучшим решением в их семейной жизни. Самойлова объяснила, что у них слишком разные графики: Джиган приходит домой поздно и ведет себя шумно: умывается, раскладывает вещи, сидит в телефоне. Но это не единственный повод, по которому Оксана решила спать в отдельной спальне.
«Но не спим мы вместе не по этой причине», — заинтриговала знаменитость подписчиков.
В этом выпуске реалити Самойлова также дала понять, что уже готова к разводу с мужем. По словам блогера, единственный раз в жизни она должна «выбрать себя».
«И так эти 17 лет я руководствовалась принципом: "Ну мы же семья, не так важно, что я чувствую, семья же важнее". Так я жила 17 лет. Сейчас у меня физически уже нет сил. Меня не особо волнуют последствия. Дальше так невозможно», — заявила она. Напомним, что в октябре 2025 года Самойлова подала иск о разводе с Джиганом. Пара жената с 2012 года и уже пыталась разойтись в 2020 году, однако в конечном счете отказалась от разрыва.
«Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — написала Самойлова в личном микроблоге.
По мнению психолога Вероники Степановой, Самойлова бросила Джигана из-за другого мужчины. Как бы это странно ни звучало, в последние годы брутальный музыкант заметно сдал – тут сказался, мягко говоря, не самый здоровый образ жизни. На этой почве, уверена правдорубка, у отца семейства возникли проблемы, которые горячая жена ему попросту не в силах простить. В отличие от Устименко-Вайнштейна (настоящая фамилия артиста), Самойлова даст фору любой женщине ее возраста, это при том, что она выносила и родила четверых детей.
