Белорусских монахинь в ЕС обвинили в шпионаже в пользу России 0 271

Lifenews
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белорусских монахинь в ЕС обвинили в шпионаже в пользу России
ФОТО: Unsplash

Telegraph: в стране ЕС Швеции разгорелся скандал из-за белорусских «монахинь-шпионок».

В Швеции разгорелся скандал из-за приглашения на мероприятия к Рождеству сестер из белорусского Свято-Елисаветинского монастыря, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом пишет издание The Telegraph.

«Сестры из печально известного белорусского женского монастыря, имеющие связи с кремлевской разведкой, как утверждается, разжигают циничную пропагандистскую войну», — указано в публикации.

Сестер, которых издание называет «монахинями-шпионками», пригласили на мероприятие церковного прихода в пригороде Стокгольма Теби. По мнению настоятеля прихода Майкла Ореймо, обвинения в шпионаже являются ложными, потому что серьезных доказательств этого СМИ не приводили. Однако за эти слова викарий подвергся серьезной критике.

Еще в конце ноября 2025 года Шведская церковь призвала свои приходы не приглашать сестер из этого монастыря на различные мероприятия, потому что они якобы находятся в тесном контакте с российской разведкой, отмечает издание.

Читайте нас также:
#СМИ #Швеция #разведка #религия #шпионаж #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
2
0
0
0

