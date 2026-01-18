Рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований в Telegram-канале.

После роста солнечной активности должна начаться ее стремительная деградация с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. Отмечается, что из-за большого прогнозируемого количества магнитных бурь ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний.

Жителям следует ждать много магнитных бурь в 2026 году, сообщал руководитель лаборатории Сергей Богачев. Ожидается около пяти-шести вспышек высшего балла X на Солнце, в среднем на два месяца придется по одной вспышке.