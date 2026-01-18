Рост числа магнитных бурь продолжится до 2028 года.
Рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований в Telegram-канале.
После роста солнечной активности должна начаться ее стремительная деградация с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. Отмечается, что из-за большого прогнозируемого количества магнитных бурь ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний.
Жителям следует ждать много магнитных бурь в 2026 году, сообщал руководитель лаборатории Сергей Богачев. Ожидается около пяти-шести вспышек высшего балла X на Солнце, в среднем на два месяца придется по одной вспышке.
