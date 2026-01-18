Главный режиссер престижного театра пока не попал ни в один санкционный список.

Возглавив МХТ имени А.П. Чехова, Константин Хабенский был вынужден приостановить свою блестящую кинокарьеру. Но не так давно артист вернулся в кадр – на экраны вышли сериал «Метод» и полнометражный фильм «Авиатор». Как водится, интерес публики к персоне талантливого артиста по-прежнему зашкаливает, то же самое касается и личной жизни исполнителя роли Меглина.

Константин Хабенский пережил страшную трагедию – смерть первой жены Анастасии Смирновой. Молодая женщина скончалась в 2008 году после продолжительной борьбы с глиобластомой. Супруги прожили вместе несколько лет, родили сына Ивана, но болезнь оказалась сильнее. В память о любимой Хабенский создал благотворительный фонд, продолжив помогать детям с онкологическими заболеваниями мозга и погрузившись в работу с головой, чтобы справиться с утратой.

Спустя пять лет, в 2013 году, в жизни актера появилась новая любовь – коллега по МХТ имени Чехова, актриса Ольга Литвинова. Сначала их связывала дружба: блондинка была рядом с Хабенским в трудный период. Со временем эти чувства переросли в любовь, и пара тайно зарегистрировала брак в кругу самых близких. В 2016 году у супругов родилась Александра, а в 2019-м – младшая дочь Вера.

При этом старший сын артиста Иван от Анастасии Смирновой несколько лет жил с бабушкой в Испании, но позже переехал в Москву – отец купил наследнику квартиру. Несмотря на плотный график, Хабенский старается воспитывать детей, прививая им доброту и человеческие ценности.

В своем свежем интервью Худрук МХТ имени А.П. Чехова поделился неожиданными подробностями (Хабенский редко говорит о наследниках). После возвращения в Россию Иван поступил на продюсерский факультет Школы-студии МХАТ, и теперь все его мысли так или иначе связаны с театром.

«Самое главное, чтобы эта театральная (в хорошем смысле) одержимость не послужила очень сильным отравлением. Я пытаюсь ему говорить: «Пожалуйста, дозировку какую-то для себя установи». Потому что бывало, что он за год пересматривал такое количество спектаклей в разных театрах и разных городах, что иногда это вызывает опасения. Если бы я был врачом, который следит за состоянием театральных фанатиков, я бы обеспокоился. Но вроде бы молодой организм всё переваривает. Ему это нравится», - рассуждает заботливый отец.

Что же касается малышек-дочерей от Ольги Литвиновой, то артист признался, что 9-летняя Саша и 6-летняя Вера дни напролет проводят на катке. Кто знает, быть может, в актерской семье подрастают две талантливые фигуристки?

«Наблюдаю, как они крутят пируэты. Крайне редко я попадаю на каток, в основном смотрю по трансляции… Самое главное, чтобы нравилось, потому что иногда родители выдают свое желание за желание ребенка, тогда ребенок превращается в персонажа из сериала «Метод», - заключил Хабенский.

Во время президентских выборов 2012 года актёр входил в общественный совет кандидата Михаила Прохорова. Подписывал открытые письма в поддержку Светланы Бахминой и Владимира Некляева.

В июне 2019 года на открытии фестиваля «Кинотавр» выступил в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова.

В марте 2022 года после начала вторжения России на Украину заявил следующее:

«В сегодняшних обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело, выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать своё дело. Потому что театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценностях человеческой жизни».

Анатолий Белый рассказал, что перед эмиграцией его друг и коллега Хабенский ему обещал:

«Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет»

В дальнейшем отменил несколько запланированных постановок МХТ, аргументировав это тем, что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями», так как «продолжается специальная военная операция», «почти каждый день гибнут люди», «ребята, выполняющие свой профессиональный долг», «просто мирные люди».

Как директор МХТ имени А. П. Чехова убрал из планов театра премьеры тех, кто не поддерживал в войне Россию, а в оставшихся спектаклях были удалены имена режиссёров Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова.

Был федеральным спикером урока «Разговоры о важном» на тему «Волонтёры России» 5 декабря 2022 года.

В январе 2023 года уволил из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену, Ольгу Васильеву, из-за антивоенной позиции Дмитрия Назарова.