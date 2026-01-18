Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Румынская певица извинилась за фразу на русском языке 0 687

Lifenews
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скриншот: Youtube

Скриншот: Youtube

ФОТО: Youtube

Певица Селинг извинилась за фразу «Молодец, Молдова» на русском языке.

Румынская певица Паула Селинг извинилась за фразу на русском языке, сказанную во время национального отбора на «Евровидении-2026» в Кишиневе. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время конкурса Селинг произнесла фразу «Молодец, Молдова». После этого исполнительница подверглась критике со стороны ряда телеведущих, общественных и политических деятелей. В результате ей пришлось принести извинения.

В своем обращении певица заявила, что является человеком, который плохо знает слова, используемые в обиходе. Селинг последнее время вращалась в разных кругах и сотрудничала со многими местными музыкантами. Она утверждает, что слышала это слово в качестве благодарности, поэтому тоже решила его использовать.

Читайте нас также:
#Евровидение #музыка #социальные сети #певица #извинения #критика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
3
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм
Изображение к статье: Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса
Изображение к статье: Его отец — Юрий Аронович Хабенский (1946—2004), еврей, был инженером-гидрологом; мать — Татьяна Геннадьевна Хабенская, работала учительницей математики в школе. Иконка видео
Изображение к статье: Как научиться быстро засыпать: советы сомнолога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео