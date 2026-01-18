Румынская певица Паула Селинг извинилась за фразу на русском языке, сказанную во время национального отбора на «Евровидении-2026» в Кишиневе. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время конкурса Селинг произнесла фразу «Молодец, Молдова». После этого исполнительница подверглась критике со стороны ряда телеведущих, общественных и политических деятелей. В результате ей пришлось принести извинения.

В своем обращении певица заявила, что является человеком, который плохо знает слова, используемые в обиходе. Селинг последнее время вращалась в разных кругах и сотрудничала со многими местными музыкантами. Она утверждает, что слышала это слово в качестве благодарности, поэтому тоже решила его использовать.