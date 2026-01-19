Baltijas balss logotype
Кофеин неожиданно оказался полезен для людей с ожирением 0 171

Lifenews
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кофеин неожиданно оказался полезен для людей с ожирением
ФОТО: Unsplash

Journal of Asthma: потребление кофеина снижает риск развития астмы при ожирении.

Регулярное потребление кофеина может быть связано с меньшей вероятностью развития астмы у людей с ожирением. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные масштабного американского проекта NHNES за 2007–2020 годы. Результаты работы опубликованы в Journal of Asthma.

Ученые изучили сведения о рационе и состоянии здоровья почти 32 тысяч взрослых, включая несколько тысяч пациентов с астмой. Сравнение показало: среди людей с ожирением более высокое потребление кофеина статистически связано с более низким риском заболевания. В среднем этот риск был ниже примерно на 17 процентов, а у мужчин зависимость оказалась особенно выраженной и нелинейной — эффект усиливался при определенных уровнях потребления.

Дополнительный анализ помог пролить свет на возможные механизмы. Около 15 процентов защитного эффекта, по оценкам авторов, может быть связано с изменениями кишечной микробиоты — прежде всего с бактериями рода Collinsella, которые участвуют в регуляции воспаления. Генетические методы также указали на связь кофеина с путями, влияющими на чувствительность к кортикостероидам, основным противовоспалительным препаратам при астме.

Авторы подчеркивают, что результаты не означают рекомендацию лечить астму кофе или напитками с кофеином. Однако работа указывает на потенциальную роль кофеина как фактора, снижающего риск астмы у людей с ожирением.

#медицина #ожирение #исследования #кофеин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
