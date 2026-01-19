По словам врача, в интимной жизни женщины основополагающую роль играет внутренняя опора — отсутствие хронического стресса. Женщина не должна быть в постоянном страхе перед опасностью, и тогда мозг и тело смогут перейти в режим восстановления и расслабления. Терапевт подчеркнула, что только после этого активизируется парасимпатическая нервная система, ответственная за ощущение близости и доверия.

Оргазм и половое влечение, продолжила Ахуньянова, возникают лишь тогда, когда активность симпатической нервной системы минимальна. В итоге либидо можно вернуть только в том случае, когда женщина чувствует внутреннюю опору, доверяет себе, своему телу, уверена в себе и не живет в постоянном ощущении угрозы извне, подытожила она.