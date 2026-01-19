Baltijas balss logotype
Женщинам назвали главное правило возвращения сексуального влечения 1 743

Lifenews
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщинам назвали главное правило возвращения сексуального влечения
ФОТО: Unsplash

Терапевт Регина Ахуньянова назвала женщинам главное правило возвращения снизившегося либидо.

По словам врача, в интимной жизни женщины основополагающую роль играет внутренняя опора — отсутствие хронического стресса. Женщина не должна быть в постоянном страхе перед опасностью, и тогда мозг и тело смогут перейти в режим восстановления и расслабления. Терапевт подчеркнула, что только после этого активизируется парасимпатическая нервная система, ответственная за ощущение близости и доверия.

Оргазм и половое влечение, продолжила Ахуньянова, возникают лишь тогда, когда активность симпатической нервной системы минимальна. В итоге либидо можно вернуть только в том случае, когда женщина чувствует внутреннюю опору, доверяет себе, своему телу, уверена в себе и не живет в постоянном ощущении угрозы извне, подытожила она.

#женщины #стресс #самооценка #оргазм #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    19-го января

    🙂‍↔️ нереально в условиях современного социума это обеспечить 🌮 таковую бесстресовость протекания жизни; разве что кто в монастырь уйдёт (да 🙂‍↕️ хоть в мужской). Тем и утешится смирившись и отрешившись.

    5
    2

Видео