Тина Канделаки трогательно общается с наследницей. Мелании недавно исполнилось 26 лет.

Порой кажется, что вся жизнь Канделаки заключается в одной только работе. Ежедневно она решает какие-то вопросы, курирует важные задачи и при этом не забывает регулярно заниматься спортом. Между тем Канделаки никогда не забывает про своих детей.

В последние пару лет в СМИ время от времени появлялись новости про младшего наследника Тины. Куда реже в центре внимания оказывалась дочь звезды, родившаяся в ее первом браке с Андреем Кондрахиным.

«Есть одна женщина в мире, чье мнение мне важно. Ты во всем меня превосходишь, как и полагается дочери. И это самое большое счастье. Потому что ты мой камертон, твоя бровь определяет мое настроение и твоя улыбка дарит мне бесконечное счастье», — призналась Канделаки в личном блоге в Instagram.

Говоря о любимой дочери, Тина вспомнила цитату писателя Фицджеральда: «Если девушка хороша собой, она может болтать о чем угодно: о России, пинг-понге, Лиге Наций - ей все сойдет с рук». Согласившись с этими строками, Канделаки написала кое-что еще от себя: "Я добавлю, а если умна, то она может все, начиная от колонизации Марса заканчивая счастьем одного мужчины. Сделать себя и своего мужчину счастливыми — это искусство, которое становится все более недосягаемым, как картины Микеланджело. Ты меня поражаешь каждый день, потому что ты и есть та женщина, которая в любую минуту своей жизни может все. Закрепи!"

Между тем интернет-пользователи оставили немало комплиментов Мелании под ее новым фото в блоге мамы. «Красота, грация, ум»; «Абсолютного счастья!»; «Красота!»; «Как красиво сказано»; «Очень красивая», — высказались подписчики Тины.