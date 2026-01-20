Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Найден простой способ сохранить молодость 0 570

Lifenews
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Найден простой способ сохранить молодость
ФОТО: Unsplash

PNAS: физические нагрузки замедляют старение мышц у пожилых людей.

Ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки способны перенастраивать работу сигнальных путей в мышечной ткани и тем самым противодействовать ее возрастному ослаблению. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), раскрывает, как упражнения вмешиваются в ключевые процессы белкового обмена в мышцах.

Авторы показали, что в пожилых мышцах чрезмерно активируется регуляторный комплекс mTORC1, отвечающий за рост и обновление белков. Вместо поддержания баланса это приводит к накоплению поврежденных молекул и ускоренному развитию саркопении . Центральную роль в этом процессе играет транскрипционный фактор DEAF1: при повышенной активности он усиливает сигналы mTORC1 и нарушает нормальное обновление мышечных клеток.

Физические упражнения, как показали эксперименты, снижают активность DEAF1 за счет включения защитных белков семейства FOXO. В результате работа mTORC1 возвращается к более «молодому» режиму, а клетки вновь эффективнее избавляются от дефектных белков. Когда же ученые искусственно подавляли FOXO или повышали уровень DEAF1, положительный эффект тренировок практически исчезал.

Опыты на модельных организмах подтвердили универсальность механизма: снижение активности DEAF1 само по себе улучшало молекулярное состояние и силу стареющих мышц. Исследователи считают, что выявленная цепочка FOXO–DEAF1–mTORC1 может в будущем лечь в основу новых подходов к поддержанию мышечного здоровья в пожилом возрасте, включая фармакологические способы воспроизвести часть пользы физических нагрузок.

Читайте нас также:
#старение #пожилые люди #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Обнародованы преимущества романов после 45 лет
Изображение к статье: Найдена причина тревожных расстройств у жителей городов
Изображение к статье: Привычный продукт связали со снижением скачков сахара в крови
Изображение к статье: Карл III снова отказался от встречи с принцем Гарри

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео