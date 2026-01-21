Внедорожник Hammer H1, который принадлежал рэперу Тупаку Шакуру, в январе отправится на аукцион в американском штате Аризона. Торги организует аукционный дом Bonhams. Его представители утверждают, что музыкант приобрел автомобиль всего за несколько недель до своей смерти в 1996 году.

Сейчас пробег Hammer H1 составляет всего 16 тыс. км. На момент гибели Тупака автомобиль проехал 8 тыс. км. В течение семи лет после инцидента автомобиль находился на хранении, после чего был разыгран в лотерею. В 2007 году его приобрели владельцы лейбла Havenotz Entertainment, нынешний хозяин владеет внедорожником с 2010-го. К машине прилагаются копии документов о наследстве Тупака, в которые занесен этот автомобиль, и фотографии репера в «Хаммере».

За недолгое время владения автомобилем Тупак успел его модифицировать. Внедорожник обзавелся дополнительной оптикой, лебедкой, громкоговорителем с сиренами и стереосистемой Clarion. Отделка салона выполнена из бежевой кожи и орехового дерева. Под капотом установлен 6,5-литровый турбодизельный V8 мощностью 205 л.с. в сочетании с четырехступенчатым автоматом. Кузов изготовлен из авиационного алюминиевого сплава. Автомобиль имеет независимую подвеску, усилитель рулевого управления и дисковые тормозами с ABS.

Тупак Амару Шакур (также известный как 2Pac и Makaveli, при рождении Лесэйн Пэриш Крукс (16 июня 1971, Гарлем, Нью-Йорк — 13 сентября 1996, Лас-Вегас, Невада) — американский рэпер, продюсер и актёр. Считается одним из величайших хип-хоп-исполнителей в истории. Его двойной студийный альбом All Eyez on Me, а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86-ю позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времён. Шакур оказал колоссальное влияние на множество хип-хоп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, Нас, Уиз Халифа, Лил Уэйна, Дрейка, Кендрика Ламара, 50 Cent, The Game и Nipsey Hussle.

Подавляющее большинство песен Шакура повествуют о тяжёлой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и проблемах современного общества. Большая часть родственников Шакура являлись членами афроамериканской леворадикальной организации «Чёрные пантеры». В последние годы своей жизни Шакур являлся непосредственным участником соперничества двух побережий, повлекшего за собой вражду с другими хип-хоп-исполнителями и музыкальными продюсерами, включая лидера Восточного Побережья The Notorious B.I.G. и лейбла Bad Boy Records.

Осенью 1996 года Шакур получил несколько огнестрельных ранений. В госпитале, после нескольких попыток встать с кровати, Шакур, находясь под воздействием сильных обезболивающих, был помещён в аппарат искусственного жизнеобеспечения и, в конечном итоге, при помощи барбитуратов переведён в искусственную кому. Днём 13 сентября 1996 года, несмотря на попытки врачей остановить внутреннее кровотечение, Тупак Шакур умер в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мать Тупака, Афени Шакур, приняла решение прекратить тщетные попытки врачей вернуть к жизни своего сына. Официальная причина смерти — дыхательная недостаточность и остановка сердца в связи со множеством огнестрельных ранений.

