Он может быть голливудской звездой первой величины, но даже Мэтт Дэймон не застрахован от насмешек своих детей-подростков.

55-летний актер присутствовал на премьере своего нового фильма «Разрыв» во вторник в Нью-Йорке вместе со своей очаровательной женой Лучианой и четырьмя дочерями: Алексией (25 лет), Изабеллой (19 лет), Джией (17 лет) и Стеллой (15 лет) .

Рядом с ним был его коллега по фильму и давний лучший друг Бен Аффлек , и знаменитая парочка позировала для нескольких совместных фотографий под пристальным взглядом его детей.

Но хотя оба мужчины выглядели как всегда привлекательно в своих одинаково сшитых на заказ костюмах, осанка Мэтта вызвала насмешки у его дочери Джии.

В видео, опубликованном Entertainment Tonight на X, 17-летняя девушка без колебаний подшутила над неловкой позой своего знаменитого отца, когда он возвращался к ним.

Она тут же спросила: «Почему ты так стоишь?», после чего, подражая ему, сгорбилась и эффектно развела руки в стороны. Однако Мэтт, похоже, ничуть не расстроился из-за поддразниваний дочери, разразился смехом и повторил ее преувеличенную пародию на него.

Позже 53-летний Бен с восторгом рассказывал изданию Us Weekly на красной дорожке о том, каким замечательным отцом был его друг, рассказывая об их многолетней дружбе .

Он сказал: «Я постоянно узнаю о Мэтте то, что уже знал, и забываю об этом. Честно говоря, мне постоянно напоминают, какой он замечательный отец и какой он потрясающий актер».

Звезда фильма «Арго» добавила, что было «забавно» проходить их карьерные пути бок о бок, сказав: «Вам действительно повезло, если вы можете зарабатывать этим на жизнь. И вам невероятно повезло, если вы можете делать это с людьми, которых любите и о которых заботитесь».

В своем последнем совместном проекте, фильме «Разрыв», они рассказывают о группе полицейских из Майами, которые натыкаются на многомиллионную сумму наличных денег, что вызывает недоверие и паранойю среди них.

Бен играет детектива-сержанта Джей Ди Бирна, а Мэтт исполняет роль лейтенанта Дейна Думарса в полицейской драме Netflix. К актерскому составу фильма присоединилась Тейана Тейлор, недавно получившая в воскресенье премию «Золотой глобус».

Это произошло после того, как Мэтт рассказал, что его жена Лучиана, 49 лет, изначально считала Бена «самым симпатичным» из них двоих, до того, как они познакомились.

Пара познакомилась в баре в Майами в 2003 году, когда актер снимался в фильме «Застрял на тебе», а три года спустя поженилась. Мэтт стал отчимом ее дочери Алексии, а позже у них родились Изабелла, Джиа и Стелла.