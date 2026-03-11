Европейские министры культуры усиливают давление на организаторов Венецианской биеннале, призывая пересмотреть участие России в одном из важнейших мировых форумов современного искусства.

Министр культуры Латвии Агнесе Лаце в программе «900 секунд» (ТВ3) заявила, что за несколько дней удалось мобилизовать широкую поддержку — совместное письмо организаторам биеннале уже подписали министры культуры 22 европейских стран.

Лаце пояснила, что первоначально инициативу подписали 15 министров, однако за очень короткое время поддержка значительно выросла.

«Уже 22. Вчера мы также отправили письмо. За несколько дней нам действительно удалось мобилизовать очень большую поддержку, в том числе со стороны крупных европейских стран — Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании», — рассказала министр.

В письме организаторов биеннале призывают обратить внимание на организаторов российского павильона и их связи с российской политической и экономической элитой.

Министр отметила, что к вопросу подключилась и Европейская комиссия.

«Вчера также два комиссара — комиссар по культуре и комиссар, отвечающая за вопросы медиа, — заявили, что если участие России не будет пересмотрено, они рассмотрят возможность прекращения финансирования Европейского союза для организации, проводящей Венецианскую биеннале».

В то же время Лаце подчеркнула, что как в политической, так и в художественной среде Европы сейчас наблюдается явное осуждение участия России в таком форуме.

«Мы чётко стоим вместе с Украиной, вводим санкции против России и её политической и военной элиты. Сейчас время, когда такие действия недопустимы».

По словам министра, это лишь первая скоординированная реакция, и обсуждения между странами продолжаются.

«Мобилизация сил, которая произошла за эти несколько дней, на мой взгляд, — хороший старт. Но очевидно, что мы не можем на этом остановиться и будем продолжать координировать дальнейшие действия».

В ближайшее время в Риге запланирована встреча министров культуры стран Балтии и Польши, где этот вопрос также будет обсуждаться.

Говоря о возможных дальнейших шагах, Лаце не исключила и возможность бойкота, однако подчеркнула, что это был бы крайний вариант.

«Этот вариант, безусловно, нужно рассмотреть — вариант бойкота. Но я думаю, что это крайняя мера».

Она подчеркнула, что до открытия биеннале ещё есть время повлиять на ситуацию.

«До открытия биеннале осталось два месяца, и это время, когда давление должно быть очень чётким».

Министр также раскритиковала попытки России вернуться в международное культурное пространство.

«Нужно сделать всё возможное, чтобы были заглушены не голоса других стран, а голос России, потому что сейчас они не заслуживают находиться на таком глобальном культурном форуме».

По словам Лаце, сама дискуссия уже показывает, что Россия постепенно пытается вернуться на международные культурные и спортивные площадки: «То, что мы так много времени проводим, говоря о России, само по себе свидетельствует о том, что медленное возвращение в мир спорта и культуры происходит».