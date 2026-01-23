Курение связано с более высоким риском депрессии — к такому выводу пришли ученые из Центрального института психического здоровья в Мангейме. Исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, показало: депрессия на протяжении жизни чаще встречается у нынешних и бывших курильщиков, чем у тех, кто никогда не курил.

В анализ вошли данные почти 174 тысяч человек в возрасте от 19 до 72 лет. Участники сообщали о своем психическом здоровье, диагностированной депрессии и курительном поведении. Выяснилось, что риск депрессии был особенно высоким у людей среднего возраста — от 40 до 59 лет. При этом обнаружилась четкая дозозависимая связь: чем больше сигарет человек выкуривал в день, тем выраженнее были депрессивные симптомы.

Отказ от курения, напротив, ассоциировался с улучшением психического состояния. Чем больше времени прошло с момента последней выкуренной сигареты, тем ниже оказывался риск депрессии и тем дальше во времени был последний депрессивный эпизод. Исследователи также отметили, что более позднее начало курения связано с более поздним появлением первых симптомов депрессии.

Авторы подчеркивают, что работа не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи, однако результаты усиливают аргументы в пользу профилактики курения и поддержки отказа от него. По мнению ученых, снижение потребления табака может быть важно не только для физического, но и для психического здоровья, а будущие долгосрочные исследования помогут лучше понять механизмы этой связи.