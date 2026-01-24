За последние два года Ливия активно и целенаправленно продвигает себя как туристическое направление, стремясь привлечь иностранных путешественников.

Недавно основатель компании приключенческого туризма Untamed Borders Джеймс Уилкокс провел свой первый за 14 лет тур на юг Ливии.

Опустошительная шестилетняя гражданская война и продолжающиеся после прекращения огня 2020 года спорадические столкновения сделали большую часть североафриканской страны закрытой для туристов.

Но отношение меняется. Правительство Ливии предпринимает шаги, чтобы открыть двери для международных гостей, а туркомпании добавляют маршруты по стране. Хотя Ливия остается сложным и потенциально рискованным направлением, туризм растет.

В 2024 году страна ввела систему электронных виз, упростив некогда долгую и бюрократическую процедуру. Если раньше для получения визы требовалась поездка в посольство и месяцы ожидания, то теперь это онлайн-заявка, которую обычно одобряют за пару недель.

Завершены работы по реставрации ключевых туристических объектов и открываются новые достопримечательности. В прошлом месяце после 14-летнего перерыва вновь открылся обновленный Национальный музей в Триполи, а при содействии ЮНЕСКО проведена масштабная реставрация Старого города Триполи с домами песочного оттенка и базарами.

Также возобновлены работы на ключевых стройплощадках, включая туристический комплекс «Аль-Андалус» в Триполи с отелями, яхтенной мариной и торговыми центрами; проект стоял на паузе последние 14 лет.

Тем временем для привлечения гостей проводят мероприятия, в том числе пустынное ралли в Вади-аль-Хайят, прошедшее в начале года.

Создается и новая национальная авиакомпания, чтобы улучшить сообщения с международными направлениями.

Туристы возвращаются в Ливию впервые за десятилетие

Эти изменения уже дают результаты. В первой половине 2025 года число посетителей страны выросло на 60 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил министр туризма и ремесел Наср Эль-Дин Аль-Феззани.

По словам правительства, в первой половине 2025 года 282 000 человек посетили ключевые археологические объекты Ливии, такие как Сабрата и Лептис-Магна.

Рост числа туристов объясняется и тем, что в стране наступил период относительной стабильности, благодаря чему открываются районы Ливии, недоступные более десяти лет, поясняет руководитель туров Уилкокс.

В ноябре Untamed Borders организовала свой первый за 14 лет тур в пустыню Сахара на юге Ливии, посетив объекты, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Джебель-Аккакус, оазисы Убари и город-пустыню Гат.

Они также остановились в Гадамесе, выбеленном пустынном городе на самой границе с Тунисом и объекте ЮНЕСКО.

Untamed Borders возобновила и индивидуальные туры в восточную Ливию, с посещением Бенгази, древних руин Аполлонии и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Кирене.

За последние 12 месяцев компания зафиксировала рост бронирований по стране на 200 процентов по сравнению с 2024 годом. Предварительных бронирований на 2026 год уже больше, чем было два года назад.

Туристов в Ливии сопровождает полиция

Несмотря на улучшения сервисов и инфраструктуры, поездки по Ливии по-прежнему сопряжены со сложностями.

Сюда относятся разрешения и согласования, необходимые для получения визы, вопросы безопасности и логистика в удаленных районах, объясняет Уилкокс.

Одно из условий, к которому путешественникам нужно быть готовыми: необходимость сопровождения сотрудниками государственной службы безопасности или полицейским эскортом.

«Обычно эти ребята охотно ездят по указанным местам, и единственная реальная проблема в том, что у них есть согласованный маршрут», говорит Уилкокс.

«Если его изменить, нужно подавать заявку, поэтому оперативно менять планы на ходу очень непросто».

Дидье Гудан, французский юрист, живущий в Португалии, присоединился к Уилкоксу в туре на юг Ливии в прошлом году.

Он бывал во многих местах для любителей приключений, включая Афганистан и Ирак, но в Ливии оказался впервые.

«Мне очень нравятся мусульманские страны, у меня там всегда очень хороший опыт. Люди очень приятные, гостеприимные и дружелюбные», говорит он. «Многие мои коллеги бывали в Ливии, в том числе работали там в 80-х и 90-х. Им всегда нравилось и они говорили, что это отличная страна».

Хотя полицейское сопровождение может звучать тревожно, Гудан говорит, что их офицер был без оружия и в гражданской одежде, и в целом присутствовал, чтобы все проходило гладко.

«На дорогах во время поездки есть контрольно-пропускные пункты, и, если нам задают слишком много вопросов или ситуация усложняется, полицейский может помочь», говорит он.

«Полицейский на севере, в Триполи, оказался очень приятным человеком. Он никогда не бывал в некоторых местах, куда мы ездили, поэтому был в восторге и фотографировался с нами».

Ливия по-прежнему значится в правительственных списках «не путешествовать»

Еще одна организационная проблема при поездке в Ливию: страховка. Страна по-прежнему фигурирует в списках «не путешествовать» у многих правительств. Например, Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) рекомендует отказаться от любых поездок в Ливию, кроме городов Бенгази и Мисурата.

Это означает, что путешественникам приходится искать специальные компании по туристическому страхованию с полисами, покрывающими такие случаи, поскольку большинство стандартных страховок недействительны, если вы едете в район с правительственным предупреждением. Однако, по словам Гудана, это редко отговаривает его от поездки в ту или иную страну.