Семья Тепляковых уже почти пять лет остается одной из самых обсуждаемых в России. В 2021 году имя старшей дочери Алисы узнала вся страна — 9-летняя девочка поступила в МГУ, став самой юной студенткой в истории вуза. Тогда эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы: одни восхищались способностями ребенка, другие сомневались в пользе столь раннего взросления. С тех пор интерес к тому, как живет и выглядит Алиса Теплякова, не угасает.

Поступление в МГУ стало для семьи одновременно триумфом и началом громкого конфликта. Алиса набрала достаточное количество баллов на ЕГЭ и была зачислена на платное отделение — родители мечтали, чтобы у дочери появился диплом психолога одного из самых престижных университетов страны. Несмотря на возраст, девочку допустили к обучению, однако студенческая жизнь в МГУ продлилась недолго. Уже на первой сессии разразился скандал, который закончился потасовкой, разбирательствами и уходом Алисы в другой вуз. С тех пор Евгений Тепляков продолжает добиваться официального приказа об отчислении дочери из МГУ, считая, что история до конца так и не закрыта.

Сегодня Алиса по-прежнему учится и, по словам отца, делает это с удовольствием. Она осваивает сразу несколько образовательных программ, однако где именно проходит обучение, семья не раскрывает. Вероятно, Евгений сознательно избегает публичности, чтобы не повторять ситуацию, которая возникла вокруг МГУ и привела к беспрецедентному давлению на ребенка.

На днях в Сети появились новые кадры с Алисой. Фотография была сделана во время онлайн-видеоконференции: юная студентка сидит перед камерой без макияжа, в простой серой футболке, с распущенными волосами. Алиса выглядит заметно взрослее, чем в момент поступления в университет — черты лица стали более сформированными, а взгляд спокойным и сосредоточенным. Образ производит впечатление скромной, сосредоточенной на учебе девочки-подростка, а не медийной персоны, вокруг которой не утихают споры.

Однако в Сети настороженно отнеслись к тому, как выглядит девочка: «Сразу видно, что это не здорово. Темные круги под глазами, бледный цвет кожи!», «Бедный ребенок. Сколько вижу новости про семью эту, сердце сжимается за детей», «В 13-14 лет закончит учебу, а дальше что?», «И чего отец пытается добиться? Страшно за детей».

По словам инсайдеров, этот скриншот был сделан не случайно. 13-летняя Алиса готовится к предзащите диплома. Кто именно из одногруппников поделился кадром, неизвестно. Сама предзащита, как утверждают источники, прошла в лучших традициях семейной педагогики. Евгений не оставил дочь наедине с комиссией и активно участвовал в процессе. Его подсказки и комментарии были отчетливо слышны всем участникам видеоконференции.

Судя по всему, многодетный отец не сомневается в успехе дочери и готов в ближайшее время вновь заявить о достижениях Алисы и эффективности собственной методики обучения. При этом сам Евгений по-прежнему не раскрывает всех деталей своей системы, благодаря которой его дети заканчивают школу в 8–9 лет. Известно лишь, что заниматься с ними он начинает практически сразу после того, как ребенок осваивает буквы. Уже к трем годам дети уверенно читают по слогам, считают до 100 и складывают в пределах десяти. Далее способность работать с большими объемами текста позволяет экстерном проходить школьную программу в полном объеме. Обучению отец уделяет не менее пяти часов в день и неоднократно подчеркивал, что его дети — самые обычные, а ключевую роль играет именно подход, а не врожденная гениальность.