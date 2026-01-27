На днях актрисе театра и кино Кристине Бабушкиной исполнилось 47 лет. В жизни ведущей артистки МХТ случалось всякое, но она продолжает смотреть в будущее с надеждой.

В 2012 году Кристина Бабушкина развелась со звездой «Ворониных» Станиславом Дужниковым, с которым прожила в браке семь лет. На тот момент у пары подрастала общая дочь Устинья. Как отмечала актриса в одном из интервью, порой ей приходилось нелегко - однажды наследница даже поставила маму в трудное положение. К счастью, Кристину тогда поспешила успокоить психолог.

«Где-то бываю даже чересчур лояльной, хотя и строгой тоже бываю. Ваш вопрос мне напомнил, как я однажды, когда Стеша была маленькой, сказала детскому психологу, что я не очень хорошая мама: работаю вместо того, чтобы сидеть дома с ребенком, не всегда знаю, как реагировать на дочкины капризы… На что психолог мне сказала: «Знаешь, Кристин, если ты задаешься вопросом, хорошая ли ты мама, то ты точно хорошая мама. Потому что плохие таким вопросом не задаются». Вместе со Стешей я расту, многому учусь у нее… И это очень интересный процесс», - как-то раз призналась актриса.

После болезненного разрыва с Дужниковым артистка старалась не афишировать личную жизнь. Что именно произошло между некогда близкими людьми – история умалчивает и по сей день. Если верить бывшим супругам – то дело в угасших чувствах. При этом когда Бабушкину спрашивают о том, как она относится к изменам, ответ актрисы выглядит крайне эмоциональным! «Нет, даже представить себе это не могу. Я горько реагирую на предательство: от любимых людей или от друзей. Я сама человек верный и такого же морального кодекса жду от близких!» - заявила Кристина Бабушкина в одном из интервью.

С 2017 года в жизни актрисы начался новый этап – она снова вышла замуж, даже не подозревая, что союз с Андреем Гацунаевым в будущем едва не поставит крест на ее блестящей карьере. Все произошло ранним летним утром 2023 года в центре Москвы. Автомобиль, где актриса находилась вместе с супругом, был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Маленьким пакетик с неизвестным веществом белого цвета сразу привлек внимание инспекторов… Позже появились данные, что в машине находились наркотики, а муж актрисы стал фигурантом сразу двух дел: по факту незаконного приобретения и за нападение на сотрудника ГИБДД – Гацунаев якобы укусил полицейского за палец.

После инцидента Кристина Бабушкина долгое время не давала комментариев и не появлялась на публике. Судебное дело в отношении ее супруга завершилось штрафом. Тем не менее, сам факт задержания и связанный с этим шум в СМИ оставили отпечаток на репутации актрисы.