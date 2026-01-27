Baltijas balss logotype
Уэльс внезапно раскрылся как место отдыха древнеримской знати 0 85

Lifenews
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строили даже не на века, а на тысячелетия.

Строили даже не на века, а на тысячелетия.

Ученые намерены обнаружить массу артефактов прошлого.

Остатки крупнейшей римской виллы, когда-либо найденной в Уэльсе, были обнаружены под парковой зоной на южном побережье. Археологи назвали ее "Помпеями Порт-Толбота", пишет The Independent.

Остатки обнаружили во время исследования доиндустриального наследия парка Маргам, на окраине Порт-Толбота. Тогда геофизические исследования, проведенные компанией Terradat, выявили следы неожиданно большого комплекса римских вилл.

Исследователи считают, что вилла "масштабна и имеет уровень сохранности, который не имеет аналогов в регионе". Также считают, что она предложит "беспрецедентную информацию о национальной истории Уэльса".

"Это удивительное открытие. Мы всегда думали, что найдем что-то, что датируется романо-британским периодом, но никогда не мечтали, что это будет так четко сформулировано и с таким большим потенциалом с точки зрения того, что это может рассказать нам о неуловимом первом тысячелетии нашей эры здесь, в Южном Уэльсе", – сказал изданию руководитель проекта доктор Алекс Ленглендс, доцент и содиректор Центра исследований и обучения наследию (CHART).

Участок расположен в древнем парке. Поэтому команда ожидает высокого уровня сохранности: эта территория никогда не использовалась для сельского хозяйства и никогда не пахалась. Они надеются найти мозаики, мощеные полы, окрашенные штукатурки, системы теплого пола и даже "высококлассные скульптуры".

"Это место, где можно было поесть, развлечься, продемонстрировать свое богатство и власть. Почти наверняка его посещали высокопоставленные лица со всего южного Уэльса, если не из Британии, которые знали о нем. Это может действительно изменить наше представление о Римской Британии и, безусловно, о Римском Уэльсе, а также о том, что происходило здесь в конце третьего и в четвертом веке", – сказал доктор Лэнглендс.

Хотя остается много вопросов относительно использования здания и причин его упадка.

Вилла расположена в пределах ограды размером 43 х 55 метров, которая, по мнению команды, может быть либо остатками защищенного поселения раннего железного века. Либо может отражать нестабильность в позднеримском мире и необходимость защиты от внешней агрессии как с востока, так и с запада.

Также есть доказательства существования здания на юго-востоке, которое, вероятно, было либо большим сельскохозяйственным складом, либо сооружением, связанным с более поздней историей этого места, "возможно, залом для встреч пост-римских лидеров и их последователей".

Первоначальной целью проекта было оживить местный интерес к богатой истории, которая уже известна на этом месте, где расположено аббатство Маргам – цистерцианский монастырь.

#история #археология #Британия #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
