Билл Гейтс заявил, что сожалеет о "каждой минуте", проведенной с покойным финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, опровергнув обвинения, содержащиеся в черновиках электронных писем, опубликованных властями США на прошлой неделе.

"Я сожалею о каждой минуте, проведенной с ним, и приношу свои извинения", - сказал Гейтс в интервью австралийскому телеканалу 9News, вышедшем в эфир в среду.

После того как на прошлой неделе Министерство юстиции США обнародовало почти 3 миллиона новых страниц документов, связанных с Эпштейном, всплыли черновики электронных писем, в которых содержались утверждения о Гейтсе.

"Очевидно, Джеффри написал письмо самому себе. Это письмо никогда не было отправлено. Это письмо - ложь", - сказал Гейтс. "Я не знаю, о чем он думал. Пытался ли он каким-то образом аттаковать меня?"

В одном из черновиков, который он написал в 2013 году, Эпштейн обвинил Гейтса во внебрачных связях, написав, что его отношения с Гейтсом варьировались от "помощи Биллу в получении лекарств, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, до содействия его тайным свиданиям с замужними женщинами".

"В довершение ко всему вы впоследствии со слезами на глазах умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего венерического заболевания, вашей просьбы предоставить вам антибиотики, которые вы можете тайно передать Мелинде, и описания вашего полового органа", - говорится в письме.

Представитель Гейтса заявил, что документы свидетельствуют лишь о "разочаровании Эпштейна из-за отсутствия постоянных отношений с Гейтсом и о том, на какие крайности он был готов пойти, чтобы подставить его и опорочить".

Мелинда Френч Гейтс рассказала NPR в интервью, которое должно выйти в эфир в четверг, что, увидев документы, она вспомнила "очень, очень болезненные моменты в своем браке". Пара развелась в 2021 году.

"Какие бы вопросы ни оставались - я не могу даже приблизительно знать все это - это вопросы к тем людям и даже к моему бывшему мужу. Они должны отвечать на них, а не я", - сказала она.

Френч Гейтс ранее говорила, что связь ее бывшего мужа с Эпштейном повлияла на ее решение разорвать брак.

Гейтс заявил, что впервые встретился с Эпштейном в 2011 году - через три года после того, как Эпштейн признал себя виновным во Флориде в вовлечении несовершеннолетнего в проституцию, - и в течение трех лет посещал ужины с ним. По его словам, он никогда не ездил на частный остров Эпштейна и отрицает наличие сексуальных контактов.

"В центре внимания всегда было то, что он знал много очень богатых людей и говорил, что может заставить их дать деньги на всемирное здравоохранение. Оглядываясь назад, могу сказать, что это был тупик", - сказал Гейтс. "Я был глупцом, проводя с ним время. Я был одним из многих людей, которые жалеют о том, что когда-либо знали его".

Эпштейн, предположительно, покончил жизнь самоубийством в нью-йоркской тюрьме в 2019 году, находясь под следствием по федеральным обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Появление в документах Эпштейна не свидетельствует о правонарушениях, и ни одному из известных людей, упомянутых в файлах, не было предъявлено никаких обвинений.

Все они отрицают свою причастность к сексуальному насилию Эпштейна над девочками и молодыми женщинами.