«Сколько можно издеваться?» Директор Ларисы Долиной призвал прекратить травлю певицы

Lifenews
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Сколько можно издеваться?» Директор Ларисы Долиной призвал прекратить травлю певицы

После утечки аудиозаписи и судебных разбирательств директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что певица потеряла все сбережения и не заслуживает массового хейта.

Долина оказалась в крайне сложной ситуации после того, как стала жертвой мошенников: она отдала преступникам около 180 млн рублей, включая выручку от продажи своей пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Когда певица осознала произошедшее, суд вернул ей недвижимость, оставив покупательницу Полину Лурье без жилья.

Сергей Пудовкин подчеркнул, что травля певицы стала чрезмерной. «Она потеряла все свои деньги, которые накопила за всю жизнь. Потом она потеряла ещё и квартиру. Сколько можно издеваться?» — заявил он, сравнивая ситуацию с трагическим случаем профессора МГУ, который покончил с собой после мошенничества.

Директор отметил, что певица не могла публично комментировать несправедливое решение суда из-за подписки о неразглашении. «Травля — штука заразная», — добавил Пудовкин. Он также уточнил, что продажи билетов на концерты Долиной снизились, однако артистка выражает эмоциональную боль через творчество.

Ситуация вызвала резонанс в обществе и получила название «эффект Долиной»: продавцы квартир стали массово возвращать недвижимость через суд, что привело к негативной реакции публики и «отмене» концертов певицы. Недавно Лурье вернула себе жильё, а Долина была выселена судебными приставами. Кроме того, на участке певицы обнаружили самодельный пруд, который теперь требует ликвидации с дополнительными расходами около 50 млн рублей.

Источник: источник

#суд #недвижимость #мошенничество #певица #концерты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • Е
    Ехидный
    6-го февраля

    сравнивать с профессором МГУ некоректно !!! Долиной ссы в глаза - все божья роса !!!!

    9
    1
  • bt
    bory tschist
    6-го февраля

    ... повторила "подвиг" тех – кто фотографировался с aдольфом гитлером(!) теперь, этим "подвигoм" будет гордиться до конца своей жизни

    2
    3

