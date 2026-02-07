Baltijas balss logotype
Умер прапраправнук Пушкина 0 666

Lifenews
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Умер прапраправнук Пушкина

На 89-м году скончался Вячеслав Гуцко, прапраправнук Александра Пушкина.

Умер Вячеслав Гуцко, прапраправнук поэта Александра Пушкина.

Гуцко скончался на 89-м году жизни в четверг, 29 января. Другие подробности его ухода из жизни не уточняются. Причины и обстоятельства смерти не известны. Однако в музее подчеркнули, что Гуцко ушел из жизни в тот же день, что и знаменитый родственник — 29 января, но по старому стилю.

«Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка», — говорится в публикации СМИ.

#история #смерть #литература #культура #память #знаменитости #события
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
