Умер Вячеслав Гуцко, прапраправнук поэта Александра Пушкина.

Гуцко скончался на 89-м году жизни в четверг, 29 января. Другие подробности его ухода из жизни не уточняются. Причины и обстоятельства смерти не известны. Однако в музее подчеркнули, что Гуцко ушел из жизни в тот же день, что и знаменитый родственник — 29 января, но по старому стилю.

«Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка», — говорится в публикации СМИ.