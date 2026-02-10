Baltijas balss logotype
«За гранью идиотизма»: Роулинг прокомментировала упоминание в «файлах Эпштейна» 0 346

Lifenews
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «За гранью идиотизма»: Роулинг прокомментировала упоминание в «файлах Эпштейна»

Имя Джоан Роулинг оказалось среди тех, что были упомянуты в так называемых «файлах Эпштейна», недавно обнародованных Министерством юстиции США. Согласно этим материалам, в 2018 году писательница якобы приглашала скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна на премьеру бродвейской постановки «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Жёсткое опровержение писательницы

Джоан Роулинг не стала игнорировать появившиеся обвинения и публично ответила на них в своём личном блоге. Она категорически отвергла сам факт какого-либо общения с Эпштейном.

По словам писательницы, ни она сама, ни члены её команды никогда не встречались с финансистом, не переписывались с ним и тем более не приглашали его на мероприятия. Роулинг назвала подобные утверждения абсурдными и не имеющими под собой оснований.

Кто ещё фигурирует в документах

Помимо Роулинг, в «файлах Эпштейна» упоминаются и другие известные личности, включая Илона Маска, Дональда Трампа, принца Эндрю и ряд представителей политической и бизнес-элиты.

Некоторые из них уже выступили с публичными заявлениями. В частности, основатель Microsoft Билл Гейтс также прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что не состоял в дружеских отношениях с Эпштейном и выразил сожаление о самом факте знакомства с ним.

Волна опровержений продолжается

После публикации документов многие публичные фигуры спешат прояснить свою позицию, подчёркивая, что упоминание имени в материалах не означает доказанных связей или участия в противоправной деятельности. Ситуация вокруг «файлов Эпштейна» продолжает вызывать широкий общественный резонанс и активные дискуссии.



#дезинформация #документы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


Видео