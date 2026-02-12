По словам 79-летнего кинематографиста, его всегда увлекали явления, которые невозможно объяснить. «Когда я был ребёнком, меня особенно привлекало ночное небо. Я всегда чувствовал, что за пределами нашей планеты существует жизнь», — отметил Спилберг.

Режиссер подчеркнул, что его любопытство к тайнам космоса стало источником вдохновения для множества его фильмов — от приключений с акулами до сюжетов о летающих тарелках.

В декабре Спилберг впервые представил тизер нового фильма, в котором снимаются Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон и Колман Доминго. Ранее Variety сообщало, что проект основан на оригинальной идее режиссера и разрабатывается совместно со сценаристом Дэвидом Коэппом, известным по «Парку Юрского периода» (1993) и «Войне миров» (2005).

«Людей всегда волновали вопросы о том, что происходит за пределами нашего неба и нашей реальности. Одни ли мы? И если кто-то знает ответ, почему нам об этом не сообщили?» — добавил Спилберг, делясь своими размышлениями о космосе.

