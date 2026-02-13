Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

43-летняя Бритни Спирс, травмировавшая мозг, отказалась от музыкальной карьеры за 200 000 000 USD 0 465

Lifenews
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Барышня из штата Миссисипи покорила мир.

Барышня из штата Миссисипи покорила мир.

Пять лет назад ей удалось отменить опекунство отца.

Американская поп-певица, танцовщица и актриса, одна из самых известных звезд начала 2000-х годов Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave, пишет BBC News.

По данным издания, сделку заключили еще 30 декабря 2025 года. Ее сумма составила около 200 миллионов долларов.

Официально детали сделки, включая ее сумму, не раскрываются. Primary Wave и представители Спирс от комментариев отказались. До этого сообщалось, что компания Primary Wave приобрела права на каталоги у наследников Notorious BIG, Prince и Уитни Хьюстон.

Как известно, в январе 2024 года Бритни Спирс заявила, что "никогда не вернется в музыкальную индустрию".

Спирс стала мировой знаменитостью в конце 1990-х после выхода хита "Baby One More Time", который сделал ее иконой подростковой поп-культуры.

В ее дискографии такие популярные песни, как "Oops!... I Did It Again", "Toxic", "Womanizer" и многие другие.

Помимо музыки, Бритни долгое время находилась в центре внимания СМИ из-за личной жизни и судебной истории с опекунством, которое было официально прекращено в 2021 году. Сегодня она остается одной из самых узнаваемых фигур в мировой поп-индустрии.

Ранее американская певица Бритни Спирс шокировала поклонников откровением. Она вспомнила свои травмы и даже заговорила о повреждении мозга.

В своем блоге в Instagram 43-летняя артистка выложила необычно длинное сообщение, в котором сравнила себя с Малефисентой. По словам Бритни, она чувствует будто ей так же оторвали крылья.

Она вспомнила пережитый травматический опыт, который, в частности, был связан с ее отцом, и рассказала о повреждении мозга.

Читайте нас также:
#музыка #сделка #instagram #Бритни Спирс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео