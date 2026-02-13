Пять лет назад ей удалось отменить опекунство отца.

Американская поп-певица, танцовщица и актриса, одна из самых известных звезд начала 2000-х годов Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave, пишет BBC News.

По данным издания, сделку заключили еще 30 декабря 2025 года. Ее сумма составила около 200 миллионов долларов.

Официально детали сделки, включая ее сумму, не раскрываются. Primary Wave и представители Спирс от комментариев отказались. До этого сообщалось, что компания Primary Wave приобрела права на каталоги у наследников Notorious BIG, Prince и Уитни Хьюстон.

Как известно, в январе 2024 года Бритни Спирс заявила, что "никогда не вернется в музыкальную индустрию".

Спирс стала мировой знаменитостью в конце 1990-х после выхода хита "Baby One More Time", который сделал ее иконой подростковой поп-культуры.

В ее дискографии такие популярные песни, как "Oops!... I Did It Again", "Toxic", "Womanizer" и многие другие.

Помимо музыки, Бритни долгое время находилась в центре внимания СМИ из-за личной жизни и судебной истории с опекунством, которое было официально прекращено в 2021 году. Сегодня она остается одной из самых узнаваемых фигур в мировой поп-индустрии.

Ранее американская певица Бритни Спирс шокировала поклонников откровением. Она вспомнила свои травмы и даже заговорила о повреждении мозга.

В своем блоге в Instagram 43-летняя артистка выложила необычно длинное сообщение, в котором сравнила себя с Малефисентой. По словам Бритни, она чувствует будто ей так же оторвали крылья.

Она вспомнила пережитый травматический опыт, который, в частности, был связан с ее отцом, и рассказала о повреждении мозга.