Цена мартовских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах в Нью-Йорке в четверг, 12 февраля, снизилась на 0,29% и на минимуме составила $0,138 за фунт, свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

Последний раз на таком уровне контракты находились в октябре 2020 года.

Стоимость сахара снижается несколько месяцев подряд на фоне переизбытка мирового предложения и снижения потребления.

Как пишет Financial Times, ускоряет снижение спроса популярность препаратов для похудения, которые побуждают потребителей отказываться от сладостей в пользу белковой пищи. Речь идет о препаратах класса GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1), содержащих гормон, вырабатываемый кишечником в ответ на пищу. Такие препараты подавляют аппетит и уменьшают тягу к сладкому.

Глава Всемирной организации исследований сахара (The World Sugar Research Organisation, WSRO) Энни Денни сообщила, что примерно каждый восьмой взрослый житель США принимал препараты, стимулирующие выработку GLP-1, такие как Wegovy от компании Novo Nordisk и Zepbound компании Eli Lilly. К препаратам этого же класса относится и Ozempic.

Помимо этого, роль в падении потребления сахара в Европе за последнее десятилетие сыграли налоги на сладкие безалкогольные напитки, считает Стивен Гелдарт. Они введены во многих странах, включая Великобританию, Мексику и Южную Африку, в рамках политики борьбы с ожирением. Производители в связи с этим снижают использование сахара в своей продукции.