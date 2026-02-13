Baltijas balss logotype
СМИ сообщили о визите Сары Фергюсон с дочерьми к Джеффри Эпштейну

Lifenews
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: СМИ сообщили о визите Сары Фергюсон с дочерьми к Джеффри Эпштейну

В СМИ появились сведения из архивов Министерства юстиции США, касающиеся контактов Сары Фергюсон с Джеффри Эпштейном. Согласно опубликованным материалам, в июле 2009 года, вскоре после освобождения финансиста из тюрьмы, герцогиня Йоркская посетила его резиденцию во Флориде. Сообщается, что вместе с ней в поездке находились её дочери — принцессы Беатрис и Евгения.

В документах также приводится фрагмент переписки от августа 2009 года, в котором Фергюсон благодарит Эпштейна за оказанный приём и тёплые слова в адрес её дочерей.

Позднее, когда имя Эпштейна оказалось в центре громкого международного скандала, Сара Фергюсон публично дистанцировалась от него. В 2011 году она назвала своё общение с финансистом «серьёзной ошибкой», пояснив, что на тот момент испытывала финансовые трудности.

Новые публикации вновь привлекли внимание к давним связям представителей британской королевской семьи с Эпштейном. Официальных дополнительных комментариев по поводу обнародованных документов на данный момент не поступало.

Источник

#министерство юстиции #общение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео