На цифровых платформах вышел мультфильм, который стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, снятым в США (лидером среди полнометражных мультов по-прежнему считается китайский «Нэчжа побеждает Царя драконов»). «Зверополис 2 / Zootopia 2», появившийся на больших экранах Северной Америки в конце ноября 2025 года, собрал за три месяца $1,8 млрд, оставив позади и «Головоломку 2», и «Холодное сердце 2», и «Братьев Супер Марио», а также вошёл в десятку самых прибыльных кинокартин в мире. При бюджете $150 млн сиквел про утопическое царство зверей собрал за первый уикенд $556 млн - больше, чем любой другой анимационный фильм, а за двое суток кино отбило 130 % своего бюджета. Разбираемся, чем привлекателен этот мультик, которому светит «Оскар» в этом году, и насколько зрелище, настроенное на детскую аудиторию, может захватить взрослого зрителя.

В мультфильмах Disney (как короткометражных, так и в полных метрах) всегда присутствовали антропоморфные животные: от главного маскота компании Микки Мауса до танцующего медведя Балу из «Книги джунглей» и подводного мира «Русалочки».

У режиссёра Брайана Ховарда, поставившего, помимо прочего, мультик о собаке-актёре «Вольт», в начале 2010-х годов появилась идея создать картину о животных, которые ходят на задних лапах и одеваются, как люди. Джон Лассетер, возглавлявший тогда креативный отдел Pixar и Disney, пришёл в восторг от идеи (сотрудники компании рассказывают, что Лассетер от радости поднял Ховарда, «как обезьяна Рафики подняла Симбу над саванной»), и в 2013 году закипела работа над новым 55-м полнометражным мультфильмом студии Disney. Тогда же было принято решение, что фильм будет сделан на основе 3D-технологий, а подключившийся к процессу соавтор Джаред Буш предложил концепцию: перенести героев в один огромный город, в котором есть место пустыне, тундре, тропикам, чайнатауну, горам, курортному острову и ещё чему только не. Поэтому создатели на первом этапе работы изъездили всю планету: Нью-Йорк, Париж, Шанхай, Пекин, Дубай и другие мегаполисы мира. Если в первом фильме разделение города на климатические зоны было условным, то во втором фильме это становится одним из важных элементов сюжета.

Кроме этого, Брайан Ховард и команда специально посетили крупнейшие заповедники планеты, чтобы зафиксировать поведение диких животных в естественной среде обитания (напомним, что сюжет первого анимационного фильма строился вокруг внезапного «одичания» жителей Зверополиса).

Особенно долгой оказалась командировка в Кению, ведь основное население города, придуманного авторами картины, состоит из африканских животных: они наиболее узнаваемые и одновременно экзотические звери планеты (собаки и коты не рассматривались, потому что это главные герои «Тайной жизни домашних животных» от конкурирующей компании Illumination, выпущенной в том же 2016 году, что и «Зверополис»,). Да и шутки про гротескных жирафов, зебр, бегемотов (и, конечно, ленивцев) выходят лучше и смешнее, чем про братьев наших меньших, которых мы видим каждый день.

CGI-специалисты Disney в 2016 году установили настоящий рекорд по пушистости героев. Если раньше цифра в триста или пятьсот сотен тысяч компьютерных волосков на телах анимированных персонажей поражала воображение, то в «Зверополисе» даже не самые лохматые «звери» носят на себе уже несколько миллионов шерстинок. Ещё одним крутым нововведением в звериной анимации стало строгое соблюдение пропорций животных. Раньше даже в «Дисней» не особо заморачивались с этим: лис Робин Гуд (с которого был списан один из героев) вполне мог быть ростом с человека, то в «Зверополисе» жирафы и слоны имеют натуральные пропорции по сравнению с мышами или землеройками. На этом строится множество деталей. Так, у автобусов есть несколько дверей и входов: для больших, средних и совсем крошечных зверей.

Фанфакт: в американской версии ведущим новостей является лось, но для каждой страны, имеющей филиалы Disney, новостниками сделали других животных: для Китая это панда, в Австралии - коала, в Бразилии - ягуар и так далее (что было в России, спустя 10 лет трудно вспомнить).

Однако главными героями являются животные попроще. В центре сюжета - крольчиха Джуди Хопс, мечтающая о карьере полицейского. Несмотря на все трудности и предубеждения, что кроликам не дано стать копами, Джуди с отличием оканчивает полицейскую академию и прибывает в Зверополис, где её неофициальным напарником становится хитрый лис - обаятельный жулик и авантюрист Ник Уайлд. Вместе они расследуют дело о пропаже и последующем одичании животных, выводят чистую воду коррумпированных зверей, и в конце первого фильма Джуди и Ник становятся настоящими напарниками, а лиса даже принимают в полицию.

Несмотря на то что между выходом первого и второго «Зверополиса» прошло целых девять лет, начинается новая серия спустя примерно неделю после завершения предыдущего дела.

Лис, его бывший подельник фенек и крольчиха опять разносят полгорода, пустившись в погоню за контрабандистом. В ящике с запрещёнными веществами Джуди находит следы чешуи рептилии. Вы заметили, что в первой части не было приматов (это объясняется авторами тем, что приматы слишком похожи на людей, поэтому было решено оставить их за скобками) и рептилий? Вот во второй серии и появляется новый герой - Гари-Змея, за которым начинается охота.

Всё это происходит во время празднования столетия со дня основания города, где главным мероприятием должна стать презентация дневника основателя Зверополиса - старейшины рода Рысевичей. В дневнике можно найти чертежи климатических стен, разделяющих город, и в нём же скрыта страшная тайна. Эта книга станет макгаффином - предметом, на котором держится сюжет. Помогать Джуди и Нику будет бобриха-блогер, у которой изредка подтекает крыша из-за приверженности к конспирологии, и младший Рысевич по имени Пуберт.

Главной претензией по отношению к «Зверополису 2» является то, что сценарий как две капли воды похож на первый фильм. Возразим. Во-первых, не похож. Формально половину первого фильма нас знакомили с героями фильма. Во-вторых, да, похож, но есть нюансы. Во второй части, как и в первой, детективная структура такова: есть зацепка, есть тайна, есть ложный след, есть помощник, в котором мы не подозреваем главного злодея.

Но в оригинале мотивы преступника просты - захватить весь город и, по возможности, весь мир. Мотивы вредителя в сиквеле серьёзнее - это зверь, который всю жизнь был на вторых ролях, которого не замечали, который всегда был отщепенцем, и вот теперь он всем покажет… А это уже, согласитесь, выводит мультик на более взрослый уровень.

Для взрослых зрителей «Зверополис» - отличнейший квест по поиску пасхалок, намёков и шуток для тех, кто в курсе. В обоих картинах масса отсылок к классике кинематографа, здесь можно заметить цитаты из таких фильмов, как «Крёстный отец», «Во все тяжкие», «Солдат Джейн», «Сияние», «Рататуй», «Молчание ягнят» и даже сериал «Наследники». Отдельный аттракцион - это угадывание известных брендов или обложек фильмов в мире животных (в первой части на улице продаются пиратские DVD, в названиях которых можно увидеть знакомые наименования, во второй - Джуди ищет, что бы посмотреть в онлайн-кинотеатре).

В «Зверополисе» (и в оригинале, и в сиквеле) гораздо больше взрослых аспектов, чем угадывание брендов и поиск пасхалок. Например, на протяжении многих лет жителей Зверополиса убеждали в том, что рептилии - опасны. Отсюда вытекают вопросы сегрегации, социального расслоения, колониализма, переписывания истории и расовых стереотипов. Не зря создатели объединяют в одной паре лиса и кролика, показывая, что гармония между хищниками и травоядными возможна, а дальше вы можете расшифровывать это посыл как угодно. Вот теперь настала пора задать вопрос: вы по-прежнему относитесь к мультикам, как к детскому контенту?