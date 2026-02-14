Ученые из Университета Сивас Кумхуриет в Турции обнаружили «физические доказательства» того, что римляне использовали человеческие фекалии в качестве лекарств, сообщают материал с телеканала CNN.

По словам ведущего автора исследования Ченкера Атила, римляне описывали это в своих работах, однако археологических доказательств применяемых методик не было.

Атил отметил, что он и его команда обнаружили некий осадок в древних бутылках, известных как унгуэнтария, хранящихся в музее Бергамы, они собрали его и провели анализ.

Экспертиза показала, что в сосуде, который был раскопан в городе Пергам и датируется II веком, содержатся человеческие фекалии, тимьян и оливковое масло.

«Поскольку мы хорошо знакомы с древними текстовыми источниками, мы сразу узнали это как лекарственное средство, использовавшееся знаменитым римским врачом Галеном. <…> Обнаружение самого лекарства, описанного самим Галеном, стало для нас большим сюрпризом и источником огромного волнения», – заявил Атила.

Он добавил, что человеческие и животные экскременты римляне использовали для «лечения состояний, варьирующихся от воспаления и инфекций до репродуктивных нарушений».